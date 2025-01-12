الكهرباء: إضافة 800 ميجاوات طاقة متجددة واستخدام البطاريات الصيف المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 11:49 صباحاً - التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفد شركة "AMEA POWER" برئاسة الشيخ حسين النويس، وذلك لبحث سبل زيادة استثمارات الشركة فى مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات فى إطار التوجه العام وسياسة الدولة واستراتيجية الطاقة ودعم القطاع الخاص وزيادة استثماراته والاعتماد عليه فى مجالات الطاقات المتجددة وتنويع مصادر توليد الكهرباء ومزيج الطاقة.

زيادة الاستثمارات فى مجالات الطاقة المتجددة

جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الخامسة عشر للجمعية العامة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" IRENA"وقمة ابوظبي للاستدامة.

وتناول اللقاء مناقشة مجالات العمل المشترك ومستجدات تنفيذ مشروع إضافة ٣٠٠ ميجاوات ساعة نظام تخزين بالبطاريات إلى مشرع أبيدوس 1 قدرة ٥٠٠ ميجاوات بمحافظة أسوان الذى تم افتتاحه الشهر الماضي، وكذلك أعمال تنفيذ مشروع توليد 500 ميجاوات من طاقة الرياح بخليج السويس على أن يتم ربط القدرات الجديدة على الشبكة الموحدة مطلع الصيف المقبل، وتطرق اللقاء إلى ما تم من إجراءات لإضافة قدرات تصل إلى 1500 ميجاوات من خلال بطاريات التخزين المستقلة والإسراع فى اتخاذ الخطوات اللازمة فى هذا المشروع لأهميته فى تحقيق الاستقرار للشبكة وتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة.

مستجدات تنفيذ مشروع أبيدوس2 من الطاقة الشمسية

وشملت المناقشات مستجدات تنفيذ مشروع أبيدوس2 من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات بالإضافة إلى 600 ميجاوات ساعة نظام تخزين بالبطاريات وغيرها من المشروعات فى إطار الشراكة والتعاون بين قطاع الكهرباء ومجموعة النويس.

واكد الدكتور محمود عصمت أن القطاع الخاص شريك رئيسي فى تنفيذ استراتيجية الطاقة والتوسع والاعتماد على الطاقات المتجددة، موضحا الاستفادة من الثروات الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، و65 % فى عام 2040.

وأشار إلى الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة، مشيدا بالتعاون والشراكة مع شركة "AMEA POWER" الإماراتية، وكذلك التزام الشركة بالخطة الزمنية وجداول التنفيذ للمشروعات الخاصة بها والعمل على إضافة قدرات جديدة إلى الشبكة قبل مواعيدها المحددة.

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