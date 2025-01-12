وزير الزراعة يؤكد على توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 11:30 صباحاً - أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة، وخاصة في القطاع الزراعي، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي لشعوب القارة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الزراعة مع جوزيفا ساكو مفوض الزراعة والتنمية الريفية بالاتحاد الإفريقي، على هامش فعاليات قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية للتنمية الزراعية، والتي تعقد حاليا في العاصمة الأوغندية كمبالا، حيث تم خلال اللقاء بحث المقترح المصري، والخاص باعتبار أحد المراكز المعنية بالتغيرات المناخية فيها، مركز تميز لمساعدة الدول الإفريقية وتدريب المعنيين بها في هذا المجال، وذلك نظرا لامتلاك مصر خبرة واسعة ومهمة في هذا المجال، على غرار مركز المتميز الإفريقي بالمركز الدولي للأسماك الذي يتولى نقل الخبرة في هذا المجال للمتخصصين من دول أخرى.

وأشاد فاروق بالجهود التي تبذلها مفوض الزراعة والتنمية الريفية بالاتحاد الإفريقي للمساهمة في دعم تحقيق التنمية الريفية والزراعية الشاملة على المستوى القاري، فضلا عن الجهود المبذولة لإنجاح هذه القمة.. لافتا إلى حرص مصر على تعميق التعاون المشترك لتحقيق النهوض والازدهار لجميع دول وشعوب القارة الإفريقية.

وأشار وزير الزراعة إلى إمكانية التعاون المشترك، لنشر وتنمية اهتمام الدول الإفريقية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدة الدول الإفريقية في دعم الإقراض لصغار المزارعين، والنشر والتوعية بهذا الأمر، في سبيل تحقيق التنمية الريفية، موضحا أن مصر لها تجربة رائدة ومهمة في هذا الأمر، وساهمت في تنمية المرأة الريفية، ودعم شباب الخريجين وصغار المزارعين لإنشاء مشروعات صغيرة، ساهمت في خلق فرص عمل وزيادة الدخول.

كان وزير الزراعة شارك، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية حول البرنامج الإفريقي الشامل للتنمية الزراعية والتي عقدت في الفترة من 9 إلى 11 يناير الحالي.