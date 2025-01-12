ورشة عمل حزب المؤتمر توصي بوضع معايير واضحة للتحالفات الانتخابية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 11:30 صباحاً - عقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، ورشة العمل الخامسة والتي يقدمها الحزب للأعضاء وأيضا لغير الأعضاء، ضمن ورش العمل عن المحور السياسي، تحت عنوان «النظام الانتخابي والتحالفات»، ويديرها أحمد خالد نائب رئيس الحزب.

وتضمنت محاور ورشة العمل الخامسة أربعة محاور رئيسية، وهي:

1- النظم الانتخابية.

2- قاعدة بيانات الناخبين.

3- التحالفات الانتخابية والبرلمانية.

4- التصويت الإلكتروني.

وأوصت ورشة العمل بوضع معايير واضحة للتحالفات الانتخابية في نسب توزيع المقاعد داخل القائمة.

وكما أوصت أيضا زيادة عدد المقاعد في البرلمان القادم الي نحو 750 مقعدا، إضافة 4 دوائر انتخابية خارجية لتمثيل المصريين بالخارج، بالإضافة للدوائر الداخلية، مثل فرنسا.

- إطلاق مبادرة «صوتك يفرق» لتشجيع المشاركة الانتخابية.

- تحديث قاعة بيانات الناخبين وإتاحتها للأحزاب للحصول على نسخة منها قبل الانتخابات.

- التحالفات الانتخابية فرصة للتعاون بين الأحزاب حتي وأن اختلفت الايدلوجية بينها، حيث أن التحالفات تؤدي إلى لإثراء الحياة السياسية.

- إصدار قانون بحق التصويت الإلكتروني في الدوائر الانتخابات بما لا يخل بالعملية الانتخابية.

وشارك في ورشة العمل الخامسة اللواء طارق رسلان نائب رئيس الحزب الأمين العام عضو مجلس الشيوخ، ود.باسم حلقة أمين التنظيم، والدكتور عمرو الهلالي مساعد رئيس الحزب للشئون الانتخابية، ويوسف عماد أمين العمل الجماهيري، ود.خالد القاضي رئيس لجنه التدريب والتثقيف، ود.هالة الوقاد رئيس لجنة السكان، وماجدة بدوي أمينة الإعلام، وإسلام عمر رئيس لجنة المهن الحرة والحرفية، والقبطان وليد جودة أمين مساعد القاهرة، وهيثم أمان أمين تنظيم الحزب بمحافظة القاهرة، وعدد كبير من أعضاء الأمانة المركزية والمحافظات.