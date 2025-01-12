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مشاهير العرب - بعد وفاة والدتها.. أول ظهور لـ مي عز الدين في تصوير مسلسل «الحب كله» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد وفاة والدتها.. أول ظهور لـ مي عز الدين في تصوير مسلسل «الحب كله» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد وفاة والدتها.. أول ظهور لـ مي عز الدين في تصوير مسلسل «الحب كله» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 01:16 مساءً - ظهرت الفنانة مي عز الدين، في كواليس مسلسل «الحب كله» بطولة النجم آسر ياسين، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ويعد ذلك الظهور هو الأول لـ مي عز الدين، منذ وفاة والدتها، والذي تسبب في حالة انهيار عصبي منعت مي من حضور جنازة والدتها.

مي عز الدين

مسلسل الحب كله

وكان بدأ المخرج تامر محسن، تصوير أول مشاهد مسلسل الجديد الحب كله برفقه أبطال المسلسل كل من النجم آسر ياسين والنجمة مي عز الدين، من إنتاج شركة ميديا هب "سعدي جوهر، ومن المقرر عرض المسلسل ضمن الموسم الرمضاني 2025.

آخر أعمال مي عز الدين

والجدير بالذكر أن آخر أعمال مي عز الدين، هو مسلسل «سوق الكانتو» بطولة النجم أمير كرارة، والذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2023.

العمل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجى، بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

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مسلسلات رمضان 2025.. «الحب كله» يجمع مي عز الدين وآسر ياسين لأول مرة

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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