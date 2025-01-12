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قطر ضيف معرض القاهرة الدولى  للكتاب 2027 (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

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قطر ضيف معرض القاهرة الدولى  للكتاب 2027 (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

قطر ضيف معرض القاهرة الدولى  للكتاب 2027 (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 12:55 مساءً - يقام معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته ال56 تحت شعار «اقرأ في البدء كان كلمة» وهو الشعار الذي يجمع ما بين الجانب الديني والثقافي.

و قال د. أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصرية: إنه تقرر أن يتضمن المعرض  1345 دار نشر من 80 دولة مختلفة حول العالم.

كما كشف وزير الثقافة عن أن رومانيا ستكون ضيف شرف المهرجان فى دورة عام 2026، فيما ستحل قطر ضيفًا على مهرحان القاهرة الدولى للكتاب خلال عام 2027.

و ستقام جميع الفعاليات بـ6 صالات عرض بدلًا من 5 وهي أكبر مساحة للمهرجان منذ انتقاله بأرض المعارض فى التجمع الخامس.

وانطلق صباح اليوم الأحد المؤتمر الصحفي الخاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، في المسرح الصغير.

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المؤتمر الصحفي لمعرض الكتاب 2025

 

وأطلق الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة للكتاب، خلال المؤتمر الصحفي إطلاق "مبادرة جديدة"ضمن فعاليات المعرض، فللمرة الأولى يتم إطلاق مبادرة مليون كتاب لثقافة أهل مصر.

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معرض القاهرة للكتاب 2025

 

ومن المقرر أن تحل سلطنة عمان ضيف شرف معرض القاهرة للكتاب 2025، ووقع الاختيار على اسم العالم والمفكر الدكتور أحمد مستجير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب، والكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.

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وحددت وزارة الثقافة موعد افتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب يوم 23 يناير لعام 2025 فى تمام الساعة 10 صباحًا، على أن يقتصر دخول المعرض على أصحاب الدعوات الخاصة، فيما يفتح المعرض أبوابه للجمهور يوم الجمعة 24 يناير، وحتى 5 فبراير 2025.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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