مشاهير العرب - هاني شاكر يستعد لحفل غنائي ضخم بـ لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 12:41 مساءً - يستعد الفنان هاني شاكر، لإحياء حفل غنائي ضخم بلبنان، في 15 فبراير المقبل، بمناسبة عيد الحب.

ومن المقرر أن يقدم هاني شاكر، عددا من الأغاني التي تحظى بإعجاب الجمهور، من أبرزها: «أحلف بسماها، الشهيد، الهوية عربي، بحبك يالبنان - التي قدمها باللهجة اللبنانية - حنعيش، حمل الليالى، بحبك أنا، ياريتنى، إديتك ورود، سألتك، كل ليلة، ماتهدديش، خايف مرة، حبك نار، لسه بتسألي، علي الضحكاية».

وتألق النجم هاني شاكر، خلال الفترة الماضية في حفله الذى أقيم ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بعدد من أغنياته، حيث قدم خلال الحفل «لسه بتسألي» و«غلطة» و«علّى الضحكاية»، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

آخر أعمال هاني شاكر

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان هاني شاكر، أغنية «يا ويل حالي»، التي طرحها الأيام الماضية، عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.

أغنية «يا ويل حالي» لـ هاني شاكر، من كلمات راميا بدور و ألحان هيثم زياد، وتوزيع وتسجيل بودي نعوم وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك والتوزيع الرقمي بجميع أنحاء العالم VASBOX وإخراج مازن نيازي.