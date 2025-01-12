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تعرف على موعد طرح فيلم "6 أيام" لأحمد مالك - أخبار كلمتك

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تعرف على موعد طرح فيلم "6 أيام" لأحمد مالك - أخبار كلمتك

تعرف على موعد طرح فيلم "6 أيام" لأحمد مالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 10:09 صباحاً - تحتفل الشركة المنتجة بالعرض الخاص لفيلم 6 أيام الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد مالك يوم الثلاثاء، على أن يتم طرحه بدور العرض السينمائية يوم الأربعاء.

وتدور أحداث فيلم 6 أيام حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، والعمل من بطولة أحمد مالك وآية سماحة ومن تأليف وائل حمدي ومن إخراج كريم شعبان.

 

ويشارك الفنان احمد مالك في مسلسلات رمضان 2025، بمسلسل ولاد الشمس الذى يواصل تصوير أحداثه في الوقت الحالي.

ويظهر كل من أحمد مالك وطه الدسوقي في مرحلة الطفولة وهما داخل إحدى دور الأيتام، والتي يحاولان الهرب منها كثيرًا، وبعد سن معين يخرج الاثنان ويقومان بالسرقة، إلى أن يتم القبض عليهما في إحدى المرات.

 

مسلسل ولعة ومفتاح

ومسلسل “ولعة ومفتاح” من تأليف محمود عزت، وفكرة أحمد مالك، وفكرته الأساسية تدور حول احتياجات الشباب، وتم وإخراج عصام عبد الحميد.

وغاب أحمد مالك عن الأعمال الدرامية منذ 3 سنوات، حين عرض آخر مسلسل له “نسل الأغراب” الذى شارك فيه مع كل من الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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