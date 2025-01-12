تعرف على موعد طرح فيلم "6 أيام" لأحمد مالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 10:09 صباحاً - تحتفل الشركة المنتجة بالعرض الخاص لفيلم 6 أيام الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد مالك يوم الثلاثاء، على أن يتم طرحه بدور العرض السينمائية يوم الأربعاء.

وتدور أحداث فيلم 6 أيام حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، والعمل من بطولة أحمد مالك وآية سماحة ومن تأليف وائل حمدي ومن إخراج كريم شعبان.

ويشارك الفنان احمد مالك في مسلسلات رمضان 2025، بمسلسل ولاد الشمس الذى يواصل تصوير أحداثه في الوقت الحالي.

ويظهر كل من أحمد مالك وطه الدسوقي في مرحلة الطفولة وهما داخل إحدى دور الأيتام، والتي يحاولان الهرب منها كثيرًا، وبعد سن معين يخرج الاثنان ويقومان بالسرقة، إلى أن يتم القبض عليهما في إحدى المرات.

مسلسل ولعة ومفتاح

ومسلسل “ولعة ومفتاح” من تأليف محمود عزت، وفكرة أحمد مالك، وفكرته الأساسية تدور حول احتياجات الشباب، وتم وإخراج عصام عبد الحميد.

وغاب أحمد مالك عن الأعمال الدرامية منذ 3 سنوات، حين عرض آخر مسلسل له “نسل الأغراب” الذى شارك فيه مع كل من الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة.

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