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نجوى كرم عن انتخاب جوزيف عون رئيسا لـ لبنان: الجيش دائما ورقة رابحة للوطن - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 07:01 مساءً - عبرت  الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن سعادتها بانتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للبنان.

 

وكتبت نجوى كرم في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس:  الجيش دايمًا ورقة رابحة للوطن لأنه لكلّ الوطن، هنيئًا لقائدنا بـ لبنان وهنيئًا لـ لبنان بقائدنا.. منوصّيك فينا متل ما منوثق فيك فخامة الرئيس جوزيف عون.

 

فوز قائد الجيش جوزيف عون بمنصب رئيس الجمهورية

وأعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، خلال الجلسة الثانية لمجلس النواب اللبناني اليوم، فوز قائد الجيش جوزيف عون بمنصب رئيس الجمهورية.

وجاءت نتيجة التصويت كالآتي: عدد المصوتين 122 صوتًا وحصل المرشح الرئاسى جوزيف عون على 99 صوتًا بينما جاءت 9 ورقات بيضاء، فيما أصر 9 من النواب خلال الجلسة الثانية للبرلمان اللبناني على تسجيل موقف سياسي بتدوين عبارة السيادة والدستور على ورقة الاقتراع.

 

وكانت الجلسة الأولى فشلت في اختيار رئيس الجمهورية اللبناني، وأعلن عقد جلسة ثانية بعد ساعتين لإعادة عملية التصويت.

وجاءت نتيجة الفرز للجلسة الأولى كالآتي: 36 ورقة بيضاء و20 ورقة مدون بها السيادة والدستور و71 ورقة لصالح جوزيف عون.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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