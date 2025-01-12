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جيمي لي كورتيس تقارن حرائق كاليفورنيا بالحرب على غزة (فيديو) - أخبار كلمتك

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جيمي لي كورتيس تقارن حرائق كاليفورنيا بالحرب على غزة (فيديو) - أخبار كلمتك

جيمي لي كورتيس تقارن حرائق كاليفورنيا بالحرب على غزة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 12:40 مساءً - تواجه الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، جيمي لي كورتيس، هجوما كبيرا من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاتها الأخيرة، وتشبيهها، حرائق الغابات في كاليفورنيا، بما يحدث في غزة.

وقالت كورتيس، خلال مشاركتها في جلسة أسئلة وأجوبة، مع الجمهور: “لقد وُلدت وترعرعت في مدينة الملائكة “لوس أنجلوس”، والآن المدينة بأكملها مشتعلة بالنيران في كل مكان، منطقة باسيفيك باليسايدز بأكملها اختفت.. أعني حرفيا، منطقتي السكنية اختفت، منزلي ما زال موجودًا الليلة، لكنني أعيش في وادٍ مختلف، لكن منطقة باسيفيك باليسايدز بأكملها تبدو للأسف مثل غزة، أو كإحدى تلك الدول التي دمرتها الحروب ووقعت فيها أمور مروعة”.

وعلى الفور شعرت زميلتها في الجلسة النقاشية، الممثلة باميلا أندرسون، بخطورة وصعوبة تصريحات زميلتها الفنانة، وظهرت علامات الحرج والغضب علي ملامح وجهها.

نجوم هوليوود يفقدون منازلهم بسبب حرائق كاليفورنيا

 وخسر عدد من نجوم هوليوود، منازلهم، بسبب حرائق ولاية كاليفورنيا، المستمرة حتى الآن.

 وتسببت النيران، المشتعلة منذ الثلاثاء الماضي، في حريق منازل كلا من الممثل آدم برودي، وليجتون ميستر، ونجمة تلفزيون الواقع والمغنية باريس هيلتون، وبيلي كريستال، وغيرهم.

حرائق ولاية كاليفورنيا الأمريكية

 وتواجه ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حرائق ضخمة بسبب موجة رياح، أشعلت النيران في الغابات المستعرة.

وأودت الحرائق، حتى الآن بحياة 5 أشخاص، فيما دمرت مئات المنازل، وأجبرت أكثر من 100 ألف شخص على الإخلاء، واستنزفت موارد مكافحة الحرائق وإمدادات المياه إلى أقصى حد، في ظل استمرار الرياح القوية التي تعيق جهود الإطفاء منذ  اندلاع الحرائق يوم الثلاثاء الماضي.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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