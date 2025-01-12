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مؤسس "أمهات مصر": شكاوى من تفاوت صعوبة نماذج الامتحان - أخبار كلمتك

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مؤسس "أمهات مصر": شكاوى من تفاوت صعوبة نماذج الامتحان - أخبار كلمتك

مؤسس "أمهات مصر": شكاوى من تفاوت صعوبة نماذج الامتحان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 12:40 مساءً - واصلت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، متابعة تغطية ورصد مستوى امتحانات النقل بجميع المراحل التعليمية للفصل الدراسي الأول.

مؤسس "أمهات مصر" تواصل رصد امتحانات النقل: شكاوى من تفاوت صعوبة نماذج الامتحان

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن مستوى الامتحانات تنوعت بين التعليم والمتوسط والصعب، حيث أكد أولياء أمور أن امتحان البيولوجي للصف الثاني الثانوي بإدارة الوراق التعليمية في الجيزة جاء سهلًا وفي مستوي الطالب المتوسط.

امتحانات الفصل الدراسي الأول 

وتابعت: امتحان الرياضيات للصف الثالث الابتدائي جاء متوسط الصعوبة، كما جاء امتحان مادة العلوم بالنموذج (ب) بإدارة شرق الإسكندرية التعليمية صعب وفوق مستوي الطالب المتوسط، حيث قال أولياء أمور عن مستوي ونماذج الامتحانات: "الامتحان ٣ نماذج، ٢ سهل وواحد صعب، والمفروض ال٣ صعب أو سهل، منعًا للظلم"، بحسب أولياء الأمور.

 

وتفاعل أولياء الأمور علي صفحة اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، في الفيسبوك، حيث قالت ولي أمر: "يعني ايه الامتحان ثلاث نماذج مختلفة ومتفاوت الصعوبة، ليه طالب يمتحن نموذج سهل وطالب نموذج صعب؟".

وأضافت ولي أمر أخري: "فعلًا ثانية ثانوي الامتحان نماذج اتنين كويسين وواحد صعب، والله بنتي خارجه من اللجنة من العياط، ولو مكنتش متأكدة إنها مذاكرة كنت قولت علشان مذاكرتش.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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