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1345 ألف دار نشر من 80 دولة تشارك بمعرض الدولي للكتاب - أخبار كلمتك

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1345 ألف دار نشر من 80 دولة تشارك بمعرض الدولي للكتاب - أخبار كلمتك

1345 ألف دار نشر من 80 دولة تشارك بمعرض الدولي للكتاب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 12:40 مساءً - يقام معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ56 تحت شعار «اقرأ فى البدء كان كلمة» وهو الشعار الذي يجمع ما بين الجانب الديني والثقافي.

وقال د. فؤاد هنو ، وزير الثقافة المصرية انه تقرر أن يتضمن المعرض 1345 دار نشر من 80 دولة مختلفة حول العالم.

وستقام جميع الفعاليات بـ6 صالات عرض بدلا من 5 وهى أكبر مساحة للمهرجان منذ انتقاله بأرض المعارض فى التجمع الخامس.

وانطلق صباح اليوم الأحد المؤتمر الصحفي الخاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، في المسرح الصغير

 

المؤتمر الصحفي لمعرض الكتاب 2025

 

وأطلق الدكتور احمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة للكتاب، خلال المؤتمر الصحفي "مبادرة جديدة"ضمن فعاليات المعرض، فللمرة الأولى يتم إطلاق مبادرة مليون كتاب لثقافة أهل مصر.

معرض القاهرة للكتاب 2025

ومن المقرر أن تحل سلطنة عمان ضيف شرف معرض القاهرة للكتاب 2025، ووقع الاختيار على اسم العالم والمفكر الدكتور أحمد مستجير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب، والكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.

وحددت وزارة الثقافة موعد افتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب بيوم 23 يناير لعام 2025 فى تمام الساعة 10 صباحًا، على أن يقتصر دخول المعرض على أصحاب الدعوات الخاصة، فيما يفتح المعرض أبوابه للجمهور يوم الجمعة 24 يناير، وحتى 5 فبراير 2025.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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