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وزير الكهرباء يبحث التعاون مع مدير الوكالة الدولية للطاقة في مجالات التدريب - أخبار كلمتك

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وزير الكهرباء يبحث التعاون مع مدير الوكالة الدولية للطاقة في مجالات التدريب - أخبار كلمتك

وزير الكهرباء يبحث التعاون مع مدير الوكالة الدولية للطاقة في مجالات التدريب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 12:40 مساءً - الأحد 12/يناير/2025 - 12:26 م 1/12/2025 12:26:18 PM

وزير الكهرباء يبحث
وزير الكهرباء يبحث التعاون مع مدير الوكالة الدولية للطاقة

شارك الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في فعاليات الدورة الخامسة عشر الجمعية العامة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "IRENA"، حيث عقد لقاء مع فرانشيسكو لاكاميرا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والوفد المرافق، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة بين مصر والوكالة لاسيما فى مجالات تدريب وتأهيل الكوادر وإعداد الدراسات والسياسات فى مختلف المجالات ذات الصلة وقطاع الطاقة النظيفة والطاقات الجديدة والمتجددة.

 فعاليات الدورة الخامسة عشر للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة

تناول اللقاء التعاون المثمر بين مصر والوكالة منذ إنشائها ورغبة الطرفين فى تطوير التعاون والتنسيق فى المزيد من المجالات والموضوعات المشتركة، وتم استعراض المشروعات الجارية ومن بينها مشروعات التدريب المقترح تنفيذها بالتعاون مع بنك التنمية الافريقي ومصر والوكالة الدولية للطاقة المتجددة وكذلك أهمية مشاركة مصر في الفعاليات الخاصة بطاقة الرياح واستراتيجية الطاقة فى مصر والتي تم اعتمادها مؤخرا للاعتماد على الطاقة المتجددة وخفض استهلاك الوقود التقليدي والحد من الانبعاثات الكربونية، وكذلك أشاد مدير عام الوكالة بالجهود التي بذلتها مصر في مجال الطاقة المتجددة والتي أدت إلى مضاعفة القدرات المتجددة ووجود الخطة الطموحة التى تتبناها الحكومة فى مصر على طريق التحول الطاقي والاقتصاد الأخضر.

مشروعات تخزين الطاقة بتقنية البطاريات

قال الدكتور محمود عصمت أن هناك تعاون وثيق بين قطاع الكهرباء والوكالة وأن مصر ترأس عدد من اللجان الهامة في الوكالة كما تشارك في عضوية مجالسها ولجانها التخصصية، معربا عن تطلعه لاستقبال مدير عام الوكالة والوفد المرافق له فى مصر خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى استراتيجية الطاقة والتوسع فى الطاقات المتجددة والتحول الطاقى ومشروعات تخزين الطاقة بتقنية البطاريات ومشروع الضخ والتخزين وغيرها من المشروعات التي يجرى العمل بها لتحقيق الاستدامة والاستقرار للشبكة المصرية، موضحا أهمية مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي بين مصر ودول الجوار مشيرا إلى الربط المصري السعودي والأردني والربط بين مصر وليبيا بالإضافة إلى الربط بين مصر والسودان، والعمل على تنفيذ مشروعات الربط مع دول الجنوب الأوروبي عن طريق خطوط الربط المقترحة مع إيطاليا ومع اليونان وقبرص.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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