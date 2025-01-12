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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. دينا فؤاد تواصل تصوير «حكيم باشا» بالمقطم - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. دينا فؤاد تواصل تصوير «حكيم باشا» بالمقطم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. دينا فؤاد تواصل تصوير «حكيم باشا» بالمقطم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 11:55 صباحاً - تواصل الفنانة دينا فؤاد، تصوير مشاهدها في مسلسل «حكيم باشا» بطولة النجم مصطفى شعبان، داخل أحد قصور المقطم، وذلك تمهيدا لعرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ويأتي ذلك بعد الانتهاء من تصوير مشاهدها بديكور منطقة شبرامنت.

دينا فؤاد
دينا فؤاد

وتقدم دينا فؤاد في مسلسل حكيم باشا، دورًا جديدًا ومختلفًا تمامًا، عن أدوارها السابقة، وتظهر بشخصية ذات طابع خاص، تتسم بالتحدي ودورها يؤثر في الأحداث، مما يجعلها مفاجأة الموسم الرمضاني، حيث يدور العمل في إطار درامي صعيدي.

الفنانة دينا فؤاد
الفنانة دينا فؤاد

العمل من تأليف محمد الشواف، في ثالث عمل يجمعهما على التوالي، فيما يتولى إخراج العمل أحمد خالد أمين والإنتاج لشركة سينرجى، وتدور أحداث المسلسل في إطار صعيدي.

مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا، يشارك في بطولته عدد من نوم الفن أبرزهم: مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، منذر ريحانة، أحمد فؤاد سليم، محمد نجاتي، ميدو عادل، هاجر الشرنوبى، تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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