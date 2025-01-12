مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. دينا فؤاد تواصل تصوير «حكيم باشا» بالمقطم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 11:55 صباحاً - تواصل الفنانة دينا فؤاد، تصوير مشاهدها في مسلسل «حكيم باشا» بطولة النجم مصطفى شعبان، داخل أحد قصور المقطم، وذلك تمهيدا لعرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ويأتي ذلك بعد الانتهاء من تصوير مشاهدها بديكور منطقة شبرامنت.

وتقدم دينا فؤاد في مسلسل حكيم باشا، دورًا جديدًا ومختلفًا تمامًا، عن أدوارها السابقة، وتظهر بشخصية ذات طابع خاص، تتسم بالتحدي ودورها يؤثر في الأحداث، مما يجعلها مفاجأة الموسم الرمضاني، حيث يدور العمل في إطار درامي صعيدي.

العمل من تأليف محمد الشواف، في ثالث عمل يجمعهما على التوالي، فيما يتولى إخراج العمل أحمد خالد أمين والإنتاج لشركة سينرجى، وتدور أحداث المسلسل في إطار صعيدي.

مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا، يشارك في بطولته عدد من نوم الفن أبرزهم: مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، منذر ريحانة، أحمد فؤاد سليم، محمد نجاتي، ميدو عادل، هاجر الشرنوبى، تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.