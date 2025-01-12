أول تحرك من "الرياضة" بعد أزمة بعثة نادي بيراميدز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 12:40 مساءً - أصدر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، توجيهًا عاجلًا بتشكيل لجنة من الوزارة لمتابعة الأزمة التي تعرضت لها بعثة نادي بيراميدز في أنجولا، بالتنسيق مع السفارة المصرية في لواندا.

جاء ذلك بعد أن اضطرت طائرة الفريق للهبوط اضطراريًّا في العاصمة الأنجولية، بعد ساعتين من إقلاعها، نتيجة لمطبات جوية عنيفة.

وفي استجابة سريعة، كلف وزير الرياضة المسؤولين من الوزارة بمتابعة تطورات الوضع بشكل مستمر، بهدف التأكد من سلامة أعضاء البعثة وتقديم الدعم اللازم لهم، وذلك في إطار الحرص على ضمان سلامة الفريق وكل أفراد البعثة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، محمد الشاذلي، أن الوزير يتابع عن كثب كافة المستجدات المتعلقة برحلة البعثة وعودتها إلى القاهرة، مشيرًا إلى أنه قد اطمأن على الحالة الصحية لجميع أفراد الفريق، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة الوضع بشكل عاجل.

تفاصيل رحلة طائرة نادي بيراميدز

وذكر الشاذلي أن ساعات من الرعب عاشتها بعثة بيراميدز خلال رحلة العودة إلى القاهرة، حيث تعرضت الطائرة لمطبات جوية عنيفة، مما أسفر عن انخفاض حاد في الضغط الجوي داخل الكابينة، ما أدى إلى تعرض بعض أفراد البعثة لحالات إغماء.

وبسبب هذه الظروف الجوية القاسية، اضطرت الطائرة للعودة مجددًا إلى لواندا، حيث تم السماح للبعثة بدخول البلاد مرة أخرى بدون تأشيرة جديدة للمبيت في العاصمة العاصمة الأنجولية.

تجدر الإشارة إلى أن نادي بيراميدز قد حقق فوزًا ثمينًا على مضيفه ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد سجله اللاعب مروان حمدي، مما ضاعف من أهمية الرحلة، حيث ضمن الفريق التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه.

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