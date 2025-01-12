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مشاهير العرب - «صديقات العمر».. يسرا توجه رسالة لـ إلهام شاهين وإيناس الدغيدي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «صديقات العمر».. يسرا توجه رسالة لـ إلهام شاهين وإيناس الدغيدي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «صديقات العمر».. يسرا توجه رسالة لـ إلهام شاهين وإيناس الدغيدي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 01:36 مساءً - شاركت الفنانة يسرا، صورا تجمعها بعدد من الفنانات منهم إلهام شاهين، وإيناس الدغيدي، وذلك في مدينة دبي الإماراتية.

ونشرت يسرا الصور، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاحتماعي «إنستجرام» وعلقت عليها: «مع صديقات العمر، اللحظات الحلوة ليها طعم تاني معاكم.. ربنا يديم علينا الضحكة والفرحة سوا».

آخر أعمال يسرا

وكانت أن آخر أعمال يسرا، مشاركتها للفنان أحمد عز في مسرحية «ملك والشاطر» التي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض مؤخرا.

ودارت أحداث مسرحية ملك والشاطر، حول شخصية الشاطر حسن التي يقدمها أحمد عز، الذي يعيش قصة حب ويريد الزواج من فتاة، وتطلب منه الملكة ست الكل مهرا عبارة عن مادة معينة تشفيها من اللعنة التي تعاني منها مقابل زواجه من شقيقتها، ويواجه العديد من الصعاب طوال رحلته.

ويعود الثنائي يسرا وأحمد عز للتعاون في مسرحية ملك والشاطر، بعد غياب استمر قرابة 20 عاما تقريبا منذ تعاونهما في مسلسل "ملك روحي" الذي عُرض عام 2003

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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