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الرياضة - 11:30 - «من طقطق لسلامو عليكو».. أول تعليق من هدير عبد الرازق بعد إخلاء سبيلها من خطف أوتاكا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:30 - «من طقطق لسلامو عليكو».. أول تعليق من هدير عبد الرازق بعد إخلاء سبيلها من خطف أوتاكا - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:30 - «من طقطق لسلامو عليكو».. أول تعليق من هدير عبد الرازق بعد إخلاء سبيلها من خطف أوتاكا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 11:30 صباحاً - خرجت البلوجر هدير عبد الرازق، للرد على متابعين مواقع التواصل الاجتماعي، حول واقعة القبض عليها وعلى البلوجر الشهير محمد أوتاكا.

تعليق هدير عبد الرازق

ردت البلوجر هدير عبد الرازق، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيدوهات «إنستجرام»، على خبر القبض عليها وعلى البلوجر الشهير محمد أوتاكا، وتشاجرهما معًا، قائلة:«أنا أكيد مش قادرة اتكلم دلوقتي عن أي حاجة خاصة بالأخبار اللي نزلت عني، وأنا كل اللي هعمله دلوقتي هو أني هنام وهصحى من النوم هطلع احكيلكم كل حاجة من طقطق لسلامو عليكو».

هدير عبد الرازق

إخلاء سبيل هدير عبد الرازق

كانت جهات التحقيق المختصة، قررت إخلاء سبيل البلوجر هدير عبد الرازق ومحمد أوتاكا البلوجر الشهير، من قسم التجمع الأول، اليوم الأحد، بعد الاستماع لأقوالهما بشأن مشاجرتهما التي دارت داخل منزلها أمام والدها، واتهامها له بنشر فيديوهات مخلة عنها، وتم التصالح بينهما.

القبض على هدير عبد الرازق

يذكر أن الأجهزة الأمنية بالقاهرة، كانت قد تمكنت أمس السبت، من القبض على البلوجر الشهير محمد أوتاكا، في واقعة احتجازه بإحدى الشقق السكنية بمنطقة القاهرة الجديدة، من قبل البلوجر هدير عبد الرازق ووالدها.

البلوجر هدير عبد الرازق

وأبلغ الجيران الشرطة بعد سماع صوت مشاجرة داخل الشقة، والتي بدورها انتقلت على الفور إلى مكان الواقعة، وأسفرت التحريات عن القبض على جميع الأطراف، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وخلال التحقيقات الأولية، تبادل الأطراف الاتهامات أمام رجال المباحث، ما استدعى اقتيادهم جميعًا إلى قسم شرطة التجمع الأول، وأحال العقيد وائل عبد المنعم، مأمور قسم شرطة التجمع الأول، الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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