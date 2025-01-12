روسيا تسيطر على بلدتين في خاركوف ودونيتسك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 01:55 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن قواتها سيطرت على بلدة جديدة في خاركوف وأخرى في دونيتسك، بينما وصل إجمالي خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي إلى 1390 جنديا.

روسيا تحرر بلدتين في خاركوف ودونيتسك

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إنه نتيجة عمليات هجومية ناجحة، حررت وحدات من مجموعة قوات الغرب بلدة كالينوفو في مقاطعة خاركوف، وفقد العدو في منطقة مسؤولية قوات الغرب نحو 410 عسكريين في يوم.

مجموع الخسائر الأوكرانية

وأضاف التقرير أن وحدات من مجموعة قوات الجنوب حررت بلدة يانتارنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، فيما بلغ مجموع الخسائر الأوكرانية في منطقة مسؤوليتها نحو 250 جنديا.

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