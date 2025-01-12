أستاذ مناخ يكشف أسباب حرائق لوس أنجلوس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 12:35 صباحاً - حرائق لوس أنجلوس، كشف الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، أسباب الحرائق التي شبت في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

حرائق لوس أنجلوس

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إن أسباب الحرائق في لوس أنجلوس هي سحب ركامية رعدية في طبقات الجو العليا تسقط، موضحًا أن الموقع الجغرافي للولايات المتحدة الأمريكية يحدها من الغرب المحيط الهادي ومن الشرق المحيط الأطلسي.

أكثر المدن عرضة للطقس السيئ

وأضاف أن أكثر المدن عرضة للطقس السيئ المدن المطلة على السواحل، وبالتالي ساحل المحيط الهادي فيه أعاصير مستمرة، وتكون في المياه ويكون امتداده في طبقات الجو العليا، وبالتالي تتكون السحب الركامية الرعدية وهذا النوع من السحب يتخلله برق ورعد وشحنات كهربائية، وتسقط على الأرض وفي مناطق الغابات، والغابات هي القلب النابض للأكسجين فتشتعل الحرائق.

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