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مسئولة أممية: سوريا لن تنهض دون رفع العقوبات - أخبار كلمتك

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مسئولة أممية: سوريا لن تنهض دون رفع العقوبات - أخبار كلمتك

مسئولة أممية: سوريا لن تنهض دون رفع العقوبات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 12:50 صباحاً - أكدت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، أنه "بدون رفع العقوبات لا نستطيع الحديث عن إنعاش اقتصادي تام، أو استثمار كبير في سوريا".

وقالت المسئولة الأممية: إن "سوريا تحتاج عدة أشياء بطريقة ملحة بما فيها إعادة الإعمار وإنعاش القطاع الخاص وخلق فرص عمل".

ولفتت إلى أن "السوريين اليوم يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية أكثر من أي وقت مضى ومع الأسف التمويل منخفض كثيرا، وهناك احتياجات ملحة تماما، هناك فقر مدقع ومشاكل شتى في كل سوريا للوصول إلى الخدمات الصحية، للوصول إلى الماء والتدفئة والكهرباء".

واعتبرت أن الدستور هو الضامن لأن تكون لكل السوريات والسوريين حقوق تحميهم وتصون حريتهم بطريقة تامة وبمساواة كاملة.

وقالت رشدي إن "الملفات والخطاب يدفعون إلى التفاؤل، والأمر الجيد أن السوريين يتفهمون جيدا ما هي التحديات وكيف أن الاستقرار لن يكون أمرا سهلا، ولكن بالتأكيد يعد ضبط الشأن الأمني من أولوياتهم لأنهم لا يريدون فلتانا أمنيا."

وأضافت أن "الأمر الثاني هو أنهم يحضرون لانتقال أكثر شمولية، وفي هذه المرحلة الأمنية لضبط الأمن، كان مهما بالنسبة لهم أن يكونوا جميعا من نفس الفريق، وهو الهيئة، لكن بالنسبة للمرحلة الانتقالية المقبلة، بعد انتهاء الأشهر الثلاثة لتيسير الأعمال، أظهروا انفتاحا في تبادلنا ومناقشاتنا معهم على ضرورة أن تكون هذه المرحلة الانتقالية شمولية وتضم مجموعة من ممثلي المجتمع السوري".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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