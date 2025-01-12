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حرائق لوس أنجلوس تقترب من منزل كامالا هاريس - أخبار كلمتك

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حرائق لوس أنجلوس تقترب من منزل كامالا هاريس - أخبار كلمتك

حرائق لوس أنجلوس تقترب من منزل كامالا هاريس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 08:25 صباحاً - حرائق لوس أنجلوس، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن حريقًا ضخمًا اندلع بسرعة في أحد أغنى أحياء مدينة لوس أنجلوس ليلة أمس السبت، حيث اقتربت النيران من منزل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.

وأسرعت خدمات الطوارئ في محاولة لاحتواء الحريق، بعد أن غير حريق منطقة باليساديس الأكبر في المدينة المطلة على البحر، اتجاهه بسرعة ليلة الجمعة، وتقدم نحو حي للأثرياء والمشاهير، هو برانتوود المقيمة فيه هاريس، وقيمته 5 ملايين دولار.

ويقيم في الحي أيضا الممثل أرنولد شوارزينيجر حاكم كاليفورنيا الأسبق، والممثلة الأمريكية ريز ويذرسبون، وميرل ستريب.

ودمرت الحرائق في مختلف أنحاء منطقة لوس أنجلوس أحياء بأكملها وأجبرت عشرات الآلاف من الناس على الفرار، وقال مسؤولون إن 16 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم ودمر أكثر من 12 ألف مبنى.

ولا يزال حريق باليساديس أكبر حريق مشتعلا وشارك المسؤولون المزيد من أوامر الإخلاء والتحذيرات لمنطقتي إنسينو وبرينتوود في لوس أنجلوس. كما تسبب حريق إيتون، فوق ألتادينا في شمال مقاطعة لوس أنجلوس، في مقتل 11 شخصا على الأقل وحرق أكثر من 22 ميلا مربعا، مخلفا مشاهد مروعة من الدمار.

وحققت فرق الإطفاء تقدما كبيرا في حريق كينيث وحريق هيرست، اللذين اندلعا في وادي سان فرناندو في لوس أنجلوس.

وقالت قناة "سي بي أي" نيوز إن السكان يشعرون بالقلق بينما تكافح مقاطعة لوس أنجلوس مع فشل تنبيهات الإخلاء.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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