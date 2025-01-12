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ألمانيا تخصص 50 مليون يورو إضافية للإغاثة في سوريا - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 11:59 صباحاً - أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن بلادها ستقدم 50 مليون يورو إضافية للمساعدات في سوريا.

 

ألمانيا تخصص 50 مليون يورو إضافية للإغاثة في سوريا

وأكدت أن العقوبات المفروضة على المتورطين مع الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والذين ارتكبوا جرائم خطيرة، يجب أن تظل قائمة، مشددة على أهمية عدم منح الإفلات من العقاب لأي جهة متورطة في الانتهاكات.

 

ألمانيا تقترح نهجًا ذكيًّا للعقوبات

وأشارت بيربوك خلال الاجتماع المنعقد في العاصمة السعودية الرياض من أجل سوريا، إلى أن ألمانيا تقترح نهجًا ذكيًّا للعقوبات، بما يضمن وصول الإغاثة إلى الشعب السوري، وتحقيق "ثمار سريعة" من أي عملية انتقال سياسي في البلاد.

وأعلنت الوزيرة أن بلادها ستقدم 50 مليون يورو إضافية للمساعدات في سوريا، تشمل توفير مواد غذائية، وملاجئ طارئة، وخدمات الرعاية الطبية، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية التي تعانيها البلاد.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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