النجار: انتظام سريان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجيزة (صور) - أخبار كلمتك

النجار: انتظام سريان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجيزة (صور) - أخبار كلمتك

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة بتعاملات اليوم الأحد - أخبار كلمتك

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة بتعاملات اليوم الأحد - أخبار كلمتك

هنا الزاهد تغير جلدها وتكسر قالب الأدوار التقليدية في "إقامة جبرية" - أخبار كلمتك

هنا الزاهد تغير جلدها وتكسر قالب الأدوار التقليدية في "إقامة جبرية" - أخبار كلمتك

سعر تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 - أخبار كلمتك

سعر تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 - أخبار كلمتك

ملفات اجتماع وزراء الخارجية العرب لدعم سوريا، أبرزها رفع العقوبات والانتقال السلمي للسلطة - أخبار كلمتك

ملفات اجتماع وزراء الخارجية العرب لدعم سوريا، أبرزها رفع العقوبات والانتقال السلمي للسلطة - أخبار كلمتك

بقوة 40 حصان إضافية.. "لادا نيڤا سبورت" تدخل مرحلة الإنتاج أخيراً بعد تأجيلها لسنوات - أخبار كلمتك

بقوة 40 حصان إضافية.. "لادا نيڤا سبورت" تدخل مرحلة الإنتاج أخيراً بعد تأجيلها لسنوات - أخبار كلمتك

بعد زيارته لصنعاء.. المبعوث الاممي يصل ايران ويكشف عن السبب - أخبار كلمتك

بعد زيارته لصنعاء.. المبعوث الاممي يصل ايران ويكشف عن السبب - أخبار كلمتك

اللجنة التحضيرية لتسيير اعمال حلف قبائل حضرموت ترحب بمصفوفة مجلس القيادة الرئاسي - أخبار كلمتك

اللجنة التحضيرية لتسيير اعمال حلف قبائل حضرموت ترحب بمصفوفة مجلس القيادة الرئاسي - أخبار كلمتك

فريق طبي بمستشفى ميت غمر العام ينجح في إجراء قسطرة مخية تشخيصية - أخبار كلمتك

فريق طبي بمستشفى ميت غمر العام ينجح في إجراء قسطرة مخية تشخيصية - أخبار كلمتك

هنو: مبادرة «المليون كتاب» تهدف لنشر الوعي الثقافي بين أبناء الوطن - أخبار كلمتك

هنو: مبادرة «المليون كتاب» تهدف لنشر الوعي الثقافي بين أبناء الوطن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

ضحيتهما 117 شهيدا ومصابا، جيش الاحتلال يرتكب مجزرتين بغزة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 12:40 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين في قطاع غزة  وصل منهما للمستشفيات 28 شهيدا و89 مصابا خلال 24 ساعة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 


وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم، إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 46 ألفا و565 شهيدا و109 آلاف و660 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

txt

معاريف: جيش الاحتلال الإسرائيلي يغير أساليب القتال في بيت حانون

وفي السياق ذاته قال جهاز الدفاع المدني في غزة،  في بيان صادر عنه اليوم الأحد، إن   70 طفلا استشهدوا  خلال الـ5 الأيام الماضية في القصف الإسرائيلي على القطاع.

مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة 

والأسبوع الماضي  قالت وزارة الصحة بغزة إن قوات الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع، وصل منها للمستشفيات 70 شهيدا و104 مصابين.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

حرائق لوس أنجلوس تقترب من منزل كامالا هاريس - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق