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عاجل:جندي يقتحم مدرسة بالقنابل والشرطة تنسحب بعد اشهاره للسلاح - أخبار كلمتك

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عاجل:جندي يقتحم مدرسة بالقنابل والشرطة تنسحب بعد اشهاره للسلاح - أخبار كلمتك

عاجل:جندي يقتحم مدرسة بالقنابل والشرطة تنسحب بعد اشهاره للسلاح - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 12 يناير 2025 12:12 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الناشط أحمد حمدي:في حادثة لم يسبق لها مثيل في مديرية المخا تم اليوم التهجم والاعتداء على مدرسة الفجر الجديد بالمخا من قبل احد الجنود شاهرا شلاحه ومتنقلا من فصل لاخر مهددا الطلاب بالقتل ، مما اثار الذعر والخوف بين الطلاب والفرار الى منازلهم ...تم ابلاغ الامن عن حادثة الاقتحام للمدرسة من قبل الجندي المسلح بالجعب والقنابل .
واضاف:وقام الامن بإرسال طقم الى المدرسة ، غير إلا ان الجندي المسلح رفض الاوامر ورفص التسليم ، ولم يستطع أي جندي الاقتراب منه ليعود طقم الامن مع طاقمه ادراجهم تاركين المسلح يسرح ويمرح في المدرسة ،
يشار الى ان الجندي نفسه سبق ان تهجم على المدرسة وانتهك حرمتها قبل يومين بإطلاق الرصاص الحي ، لكن للاسف لم يتخذ ضده اي اجراء من قبل دولة الساحل ، ما شجعه على العودة مرة اخرى اليوم ليمارس عنتريته على أبنائنا ويخيفهم في فصولهم ...لا نعلم اسباب المشكلة ، ولا نعلم اي فصيل عسكري او امني ينتمي اليه هذا الفرد المعتدي على المدرسة وكادرها وطلابها .
واختتم:لكن المشكلة في كيفية تصرف قوات الامن الموكلة بحفظ الامن والاستقرار وتعاملها مع هذا الجندي بكل تراخي وبرود وتركه يستفرد بالمدرسة وينتهك حرمتها دون اي تدخل منهم او ردع لاسباب لم نفهمها ولم نستوعبها ...وهدا ما نرفعه بين يدي قائد قطاع الامن العميد/ مجاهد الحزورة وجميع ضباط الامن بالمخا والساحل .

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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