عاجل:جندي يقتحم مدرسة بالقنابل والشرطة تنسحب بعد اشهاره للسلاح - أخبار كلمتك

قال الناشط أحمد حمدي:في حادثة لم يسبق لها مثيل في مديرية المخا تم اليوم التهجم والاعتداء على مدرسة الفجر الجديد بالمخا من قبل احد الجنود شاهرا شلاحه ومتنقلا من فصل لاخر مهددا الطلاب بالقتل ، مما اثار الذعر والخوف بين الطلاب والفرار الى منازلهم ...تم ابلاغ الامن عن حادثة الاقتحام للمدرسة من قبل الجندي المسلح بالجعب والقنابل .

واضاف:وقام الامن بإرسال طقم الى المدرسة ، غير إلا ان الجندي المسلح رفض الاوامر ورفص التسليم ، ولم يستطع أي جندي الاقتراب منه ليعود طقم الامن مع طاقمه ادراجهم تاركين المسلح يسرح ويمرح في المدرسة ،

يشار الى ان الجندي نفسه سبق ان تهجم على المدرسة وانتهك حرمتها قبل يومين بإطلاق الرصاص الحي ، لكن للاسف لم يتخذ ضده اي اجراء من قبل دولة الساحل ، ما شجعه على العودة مرة اخرى اليوم ليمارس عنتريته على أبنائنا ويخيفهم في فصولهم ...لا نعلم اسباب المشكلة ، ولا نعلم اي فصيل عسكري او امني ينتمي اليه هذا الفرد المعتدي على المدرسة وكادرها وطلابها .

واختتم:لكن المشكلة في كيفية تصرف قوات الامن الموكلة بحفظ الامن والاستقرار وتعاملها مع هذا الجندي بكل تراخي وبرود وتركه يستفرد بالمدرسة وينتهك حرمتها دون اي تدخل منهم او ردع لاسباب لم نفهمها ولم نستوعبها ...وهدا ما نرفعه بين يدي قائد قطاع الامن العميد/ مجاهد الحزورة وجميع ضباط الامن بالمخا والساحل .