اول تحرك بشان تاجير المنازل بالعملات الاجنبية - أخبار كلمتك

أكّدت الأحزاب السياسية في محافظة تعز التأكيد على معالجة قضية الإيجارات، ومنع ظاهرة ارتفاع إيجار المنازل خاصة في هذا الظرف لما لذلك من آثار سلبية على حياة المواطن واستقرار المجتمع.

ودعت الأحزاب، في بيانٍ أصدرته لتنفيذ قرار المحافظ رقم 23 لسنة 2024م الخاص بضبط القيمة الإيجارية للعقارات السكنية؛ كما دعت الجهات المعنية إلى تنفيذه بشكل صارم ومعاقبة كل من يحاول إعاقته أو الالتفاف عليه.

كما أكّدت على أهمية مضي القيادة السياسية في الإصلاحات المؤسسية ومكافحة الفساد، وقطع دابر الفاسدين ومعالجة أوضاع المعلمين، ورفع وتيرة العمل لإصلاح الاختلالات، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية، وكافة القرارات المتعلقة بالخدمات العامة، وتأمين حياة المواطن ومنها القرار الخاص بضبط غاز المركبات والحافلات ومحطات البترول المخالفة للقانون ومواصفات السلامة.

