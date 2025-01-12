اشتباكات عنيفة بين أمن السلطة الفلسطينية والمقاومة بجنين - أخبار كلمتك

اشتباكات عنيفة بين أمن السلطة الفلسطينية والمقاومة بجنين - أخبار كلمتك

روسيا تسيطر على بلدتين في خاركوف ودونيتسك - أخبار كلمتك

روسيا تسيطر على بلدتين في خاركوف ودونيتسك - أخبار كلمتك

قرار جديد من وزير التموين بشأن عبوات الشاي - أخبار كلمتك

قرار جديد من وزير التموين بشأن عبوات الشاي - أخبار كلمتك

رقم مميز ينتظر مانشستر يونايتد ضد أرسنال في كأس إنجلترا - أخبار كلمتك

رقم مميز ينتظر مانشستر يونايتد ضد أرسنال في كأس إنجلترا - أخبار كلمتك

منتخب الناشئات يواجه الكاميرون في ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أخبار كلمتك

منتخب الناشئات يواجه الكاميرون في ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أخبار كلمتك

نتائج الزمالك وبلاك بولز قبل مواجهة الليلة - أخبار كلمتك

نتائج الزمالك وبلاك بولز قبل مواجهة الليلة - أخبار كلمتك

كرة اليد، مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة العالم - أخبار كلمتك

كرة اليد، مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة العالم - أخبار كلمتك

محافظ المهرة يوجه بصرف مستحقات طلاب الخارج عبر صندوق التنمية البشرية - أخبار كلمتك

محافظ المهرة يوجه بصرف مستحقات طلاب الخارج عبر صندوق التنمية البشرية - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:36 - وزير الخارجية يؤكد ضرورة عدم إيواء أية عناصر إرهابية على الأراضي السورية - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:36 - وزير الخارجية يؤكد ضرورة عدم إيواء أية عناصر إرهابية على الأراضي السورية - أخبار كلمتك

النواب يوافق على حق الخصوم ووكلائهم تقديم الدفوع إلى النيابة العامة - أخبار كلمتك

النواب يوافق على حق الخصوم ووكلائهم تقديم الدفوع إلى النيابة العامة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

اول تحرك بشان تاجير المنازل بالعملات الاجنبية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اول تحرك بشان تاجير المنازل بالعملات الاجنبية - أخبار كلمتك

اول تحرك بشان تاجير المنازل بالعملات الاجنبية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 12 يناير 2025 12:42 مساءً - كلمتك/خاص:

أكّدت الأحزاب السياسية في محافظة تعز التأكيد على معالجة قضية الإيجارات، ومنع ظاهرة ارتفاع إيجار المنازل خاصة في هذا الظرف لما لذلك من آثار سلبية على حياة المواطن واستقرار المجتمع.

ودعت الأحزاب، في بيانٍ أصدرته لتنفيذ قرار المحافظ رقم 23 لسنة 2024م الخاص بضبط القيمة الإيجارية للعقارات السكنية؛ كما دعت الجهات المعنية إلى تنفيذه بشكل صارم ومعاقبة كل من يحاول إعاقته أو الالتفاف عليه.

كما أكّدت على أهمية مضي القيادة السياسية في الإصلاحات المؤسسية ومكافحة الفساد، وقطع دابر الفاسدين ومعالجة أوضاع المعلمين، ورفع وتيرة العمل لإصلاح الاختلالات، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية، وكافة القرارات المتعلقة بالخدمات العامة، وتأمين حياة المواطن ومنها القرار الخاص بضبط غاز المركبات والحافلات ومحطات البترول المخالفة للقانون ومواصفات السلامة.
 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

إخترنا لك

مؤسسة حضرموت للثقافة تقيم معرض فني ادبي بعنوان (ريشة وقلم) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق