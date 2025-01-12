العقاب عن السلام في اليمن والتوقيع على الخارطة: لم يعد هناك ما يمنع من التوقيع سوى هذا الأمر - أخبار كلمتك

قال السياسي اليمني عبدالعزيز العقاب : ‏حول السلام في اليمن والتوقيع على الخارطة.. لم يعد هناك ما يمنع من التوقيع والسير في إتجاه الخطوات العملية سوى أن صنعاء تطرح أن يكون ذلك بعد توقف العدوان على غزة.

واضاف: وهناك تفهم سعودي لهذا الأمر وبعد ذلك سوف يكون هناك خطوات هامة وفي مقدمتها تنفيذ الخطوات الإنسانية والتوقيع على الخارطة