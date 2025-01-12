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العقاب عن السلام في اليمن والتوقيع على الخارطة: لم يعد هناك ما يمنع من التوقيع سوى هذا الأمر - أخبار كلمتك

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العقاب عن السلام في اليمن والتوقيع على الخارطة: لم يعد هناك ما يمنع من التوقيع سوى هذا الأمر - أخبار كلمتك

العقاب عن السلام في اليمن والتوقيع على الخارطة: لم يعد هناك ما يمنع من التوقيع سوى هذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 12 يناير 2025 09:51 صباحاً - كلمتك/ خاص

قال السياسي اليمني عبدالعزيز العقاب : ‏حول السلام في اليمن والتوقيع على الخارطة.. لم يعد هناك ما يمنع من التوقيع  والسير في إتجاه الخطوات العملية سوى أن صنعاء تطرح أن يكون ذلك بعد توقف العدوان على غزة.

واضاف:  وهناك تفهم سعودي لهذا الأمر وبعد ذلك سوف يكون هناك خطوات هامة وفي مقدمتها تنفيذ الخطوات الإنسانية والتوقيع على الخارطة

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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