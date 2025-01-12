رئيس الهيئة العامة للكتاب: سلطنة عمان تمنح معرض القاهرة الدولي روحًا عربية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 12:41 مساءً - يُعقد الآن المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب،

وأكد الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، خلال المؤتمر، على أهمية معرض الكتاب الذي أصبح منصة حقيقة قدم عصارة تفكير الإنسانية كلها بين دفتي كتاب جيل بعد جيل، ففيه تتلاقي الأفكار وتتجدد الرؤى.

وأضاف، أن سلطنة عمان الشقيقية تحل ضيفة بشرف متميز في هذه الدورة، سلطنة عمان حاضرة بإرثها الحضاري العريق، لتنوعها الثقافي الخلاب، مما قدمه الخليل بن أحمد الفراهيدي وكتابها ومبدعيها ومحبة شعبها، مما يمنح المعرض روحًا عربيًا خالصة تنصب في وادي النيل لتنطلق إلى العالم.

وأوضح، أن هذا الحدث الثقافي الكبير سيجمع أكثر من 1300 دار نشر من 80 دولة، مما يعكس تنوع وغنى المشهد الثقافي العربي والدولي.

وتقام الدورة الـ 56 معرض القاهرة الدولي للكتاب، دورته الـ56 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 23 يناير الجاري إلى 5 فبراير المقبل.

وتم اختيار اسم الفكر الكبير الراحل أحمد مستجير ضيف شرف المعرض، والكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول شخصية معرض الطفل.