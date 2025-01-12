رئيس هيئة الكتاب: معرض القاهرة الدولي سيشهد نقلة نوعية هذا العام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 12:41 مساءً - كشف الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب، خلال المؤتمر الصحفي المقام الآن في مسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وأوضح رئيس هيئة الكتاب، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب، يعد الحدث الثقافي الأبرز في مصر والمنطقة العربية، ويأتي هذا العام تحت شعار عظيم: «اقرأ.. .في البدء كان الكلمة»، تأكيدًا على أن الكلمة كانت وستظل أساس التقدم والنور، وهو الشعار الذي تم اختياره ليؤكد أهمية القراءة كنافذة للمعرفة والتنوير..

وأكد على أن الدورة الـ 56، ستشهد نقلة نوعية تستحق التقدير، سواء من حيث التنظيم أو المشاركة الدولية والمحلية، وتقام على مساحة 55 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (6) صالات للعرض، ويصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة إلى 1345 دار نشر، من 80 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 6150 عارضًا هذا العام، يعرضون تنوعًا ثريًا من الإصدارات الأدبية والفكرية، وكلاهما زيادة على الدورة الماضية، مما يؤكد مدى قوة ومكانة المعرض عالميًا.

وقال: وفي إطار تقديرنا للرواد الذين أسهموا في إثراء الثقافة المصرية والعربية، يسعدنا أن تكون شخصية المعرض لهذا العام الدكتور أحمد مستجير، أحد أعلام الفكر والعلم في مصر، كما يشرفنا أن تكون الكاتبة المبدعة فاطمة المعدول شخصية معرض الطفل، تقديرًا لدورها الكبير في تعزيز ثقافة الطفل وإبداعات.

ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، الذي تنظمه هيئة العامة للكتاب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الفترة من 23 يناير الجاري حتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.