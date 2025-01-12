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الرياضة - 12:41 - وصول مساعدات إغاثة مصرية إلى قطاع غزة.. وفلسطينيون: نشكر الرئيس السيسي (فيديو) - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:41 - وصول مساعدات إغاثة مصرية إلى قطاع غزة.. وفلسطينيون: نشكر الرئيس السيسي (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:41 - وصول مساعدات إغاثة مصرية إلى قطاع غزة.. وفلسطينيون: نشكر الرئيس السيسي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 12:41 مساءً - وصلت مساعدات غذائية جديدة إلى مخيمات النازحين في غزة، إهداء من مصر للشعب الفلسطيني، حيث تم توزيع الدقيق على العائلات النازحين.

ووجهت إحدى النازحات رسالة شكر إلى مصر والشعب المصري والحكومة المصرية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل من ساعد في المحنة التي يمر بها أهالي فلسطين، بينما قال أحد النازحين: «كل الشكر لمصر، ورئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي»، وقال آخر: «بنجدد الشكر لمصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي على المجهودات اللي بيعملوها معانا»، حسبما أوردت «إكسترا نيوز».

وقال نازح آخر: «اليوم جانا غيث طحين من مصر، كنا نفتقر لكيلو طحين ولكن الله بعتلنا من أخوانا المصريين نشكر رئيس مصر حبيبنا عبد الفتاح السيسي»، وقال نازح آخر: «نشكر الدولة المصرية التي قامت بهذا المجهود في خدمة الشعب الفلسطيني الجائع في هذه الظروف الصعبة، ونشكر القيادة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي».

فيما قال نازح آخر: «نشكر الشعب المصري حبايبنا وخصوصا عبد الفتاح السيسي لمجهوداته الطيبة لخدمة شعبنا، وشعب مصر وفلسطين شعب واحد وإيد واحدة»، وقال بعض الأطفال من خيام النازحين «شكرا مصر».

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أسوشيتيد برس: معاناة النساء في مخيمات النازحين بغزة تتفاقم بشكل لا يُحتمل

أسوشيتيد برس: معاناة النساء في مخيمات النازحين بغزة تتفاقم بشكل لا يُحتمل

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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