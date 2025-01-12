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جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

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جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 12:41 مساءً - جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي.. يهتم العديد من الطلاب وأولياء أمورهم، بمعرفة جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي في المحافظات، للتعرف على ترتيب المواد ومواعيد عقدها.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الشعبة الأدبية في القاهرة

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025: امتحان اللغة العربية.

- يوم الأحد الموافق 12 يناير 2025: امتحان الرياضيات.

- يوم الإثنين الموافق 13 يناير 2025: امتحان الجغرافيا.

- يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025: امتحان اللغة الأجنبية الأولي.

- يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025: امتحان التاريخ.

- يوم الخميس الموافق 16 يناير 2025: امتحان علم النفس.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الشعبة العلمية في القاهرة

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025: امتحان اللغة العربية.

- يوم الأحد الموافق 12 يناير 2025: امتحان الرياضيات البحتة، وامتحان الرياضيات التطبيقية.

- يوم الإثنين الموافق 13 يناير 2025: امتحان الكيمياء.

- يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025: امتحان اللغة الأجنبية الأولي.

- يوم الأربعاء الموافق 15يناير 2025: امتحان الفيزياء.

- يوم الخميس الموافق 16 يناير 2025: امتحان الأحياء.

جدول الصف الثاني الثانوي الشعبة العلمية في الجيزة

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025: امتحان اللغة العربية.

- يوم الأحد الموافق 12 يناير 2025: امتحان الأحياء.

- يوم الاثنين الموافق 13 يناير 2025: امتحان الرياضيات البحتة.

- يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025: امتحان الكيمياء.

- يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025: امتحان الفيزياء.

- يوم الخميس الموافق 16 يناير 2025: امتحان اللغة الأجنبية الأولى، وتطبيقات الرياضيات.

جدول الصف الثاني الثانوي الشعبة الأدبية في الجيزة

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025: امتحان اللغة العربية.

- يوم الأحد الموافق 12 يناير 2025: امتحان الجغرافيا.

- يوم الاثنين الموافق 13 يناير 2025: امتحان الرياضيات.

- يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025: امتحان علم النفس وعلم الاجتماع.

- يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025: امتحان التاريخ.

- يوم الخميس الموافق 16 يناير 2025: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الشعبة الأدبية في القليوبية

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025: امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الأحد الموافق 12 يناير 2025: امتحان مادة الرياضيات العامة.

- يوم الإثنين الموافق 13 يناير 2025: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025: امتحان الجغرافيا.

- يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025: امتحان التاريخ.

- يوم الخميس الموافق 16 يناير 2025: امتحان علم النفس.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الشعبة العلمية في القليوبية

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025: امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الأحد الموافق 12 يناير 2025: امتحان الرياضيات البحتة.

- يوم الإثنين الموافق 13 يناير 2025: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025: امتحان الأحياء.

- يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025: امتحان الفيزياء.

- يوم الخميس الموافق 16 يناير 2025: امتحان الكيمياء وتطبيقات الرياضيات.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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