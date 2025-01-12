تعرضت للتحرش على يد والدها.. رواية مؤلمة لطفلة عثر عليها بالشارع في عدن - أخبار كلمتك

روى الناشط وسام القيدعي تفاصيل العثور على طفلة تعرضت للتحرش من قبل والدها.
وجاء برواية القيدعي:
الحمدالله على نعمة توفيق الله في افرادي
واخواني من حراسات الوسام
الحمدلله نقع في اشباهنا من الطيبين والله
الساعه 12:30
يتصلبي احد الحراسة المُكلفين بتامين ساحة العروض يخبرني بوجود فتاه بعمر السادسه عشر
تشتي تنام بالساحه ..وانه خايف لو حد ياذيها او كيف ممكن يتصرف وهو ممنوع النوم في الموقع
ياعم وسام هلها بالباص خليتها تعال اتصرف
اجيت يابنتي اسمك ----
وينك ابوك ..
ابي مسجون بسبب قضية تحرش .. تحرش بمن
بي
تم الاتصال والتأكد وفعلا مسجون في شرطة الممداره
يابنتي وين امك ..
امي ماتت
فين كنتي تنامي ؟
زوجوني بيت صاحبة امي
واطلقت شهر 12 وخرجني من البيت
فين كنتي تنامي كنت كل فتره عند وحده من صحبات امي ..
كل هذا
لطفله بعمر 16 سنه
طيب ايش جابك هنا كيف وصلتي هنا
دلوني قالوا في منضمه بتتكفل بي وبتساعدني ..
حسبنا الله ونعم الوكيل
في كذا وضع يجعلك عاجز
البنت سُلمت رسميا عبر اللجان المُجتمعيه
لشرطة خورمكسر بقسم الشرطه النسائيه
وباذن الله بيحال ملفها لأتحاد نساء اليمن
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