الأسئلة طويلة وصعبة.. «أولياء أمور مصر» يرصد شكاوى امتحانات النقل بالترم الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 01:16 مساءً - كشفت الخبيرة الأسرية داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، عن أن أغلب أولياء أمور الطلاب أظهروا عدم الرضا من تطبيق تعدد نماذج الامتحانات، وذلك بسبب ما وصفوه بـ«عدم العدالة والمساواة» بين الطلاب، فهناك نماذج جاءت سهلة وأخرى جاءت صعبة، مما أثر نفسيًا علي أولادهم، والذين طالبوا الوزارة بضرورة مراجعة هذا القرار.

شكاوى أولياء الأمور من امتحانات الترم الأول

وقالت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن أحد أولياء الأمور بمحافظة الجيزة، إدارة الهرم، اشتكى من تأخر توزيع الامتحان علي الطلاب في اللجان مما أثار قلق وتوتر الطلاب، بالإضافة إلى أن امتحان مادة البايو للصف الثاني الثانوي إدارة الشيخ زايد جاء صعبًا وبالأخص الجزء المقالي، متسائلة لماذا هذا التعقيد؟

صعوبة امتحانات الصف الأول الإعدادي

واشتكى العديد من أولياء الأمور طلاب الصف الأول الإعدادي إدارة العاشر من رمضان من صعوبة مادة اللغة العربية فقد جاء الامتحان طويل وثقيل علي حسب وصفهم وطباعة الورقة الامتحانية سيئة جدًا.

واشتكى بعض أولياء الأمور من ضيق المساحة المتاحة للطلاب لكتابة الإجابات في الورقة الامتحانية وقد أضاع وقتهم في محاولة التغلب علي هذه المشكلة.

نصائح لأولياء الأمور خلال فترة الامتحانات

وقدمت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، بعض النصائح لأولياء الأمور في فترة الامتحانات:

- يجب علي أولياء الأمور ألا يكونوا سببا في توتر وخوف أبنائهم الزائد من الامتحانات بل يجب أن يكونوا محفزين لأبنائهم من خلال كلمات الدعم والتشجيع.

- توفير بيئة مناسبة للمذاكرة بعيدة عن الضوضاء والمشتتات المختلفة.

- توفير الغذاء الصحي والبعد عن الأكلات الدسمة وتوفير العصائر الطبيعية

امتحانات الفصل الدراسي الأول

ويواصل الطلاب في أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل على مستوى الجمهورية، لليوم الثاني على التوالي، ويؤدى طلاب صفوف النقل امتحان المواد الدراسية الأساسية حسب الجداول والمواعيد التي أعلنتها المديريات والإدارات التعليمية خلال الفترة الماضية.