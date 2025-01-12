السبت المقبل.. موعد انطلاق امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 01:16 مساءً - امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025.. مع انطلاق ماراثون امتحانات الترم الأول لصفوف النقل، يبحث العديد من الطلاب وأولياء أمورهم، عن موعد بدء امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025.

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم البدء في عقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول من يوم السبت المقبل الموافق 18 يناير الجاري.

موعد انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

وطبقًا لجداول امتحانات الصف الثالث الإعدادي المعلنة، تستمر امتحانات الترم الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي لمدة أسبوع، لتنتهي امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 يوم الخميس الموافق 23 يناير.

إجازة نصف العام للشهادة الإعدادية

وتبدأ إجازة نصف العام 2025 للشهادة الإعدادية، من يوم السبت الموافق 25 يناير الجاري، وتكون مدة إجازة نصف العام أسبوعين بالكامل، على أن تنتهي الإجازة يوم الخميس الموافق 6 فبراير المقبل.

ضوابط امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

- التزام الطلاب بحضور الامتحانات بالزي المدرسي.

- ممنوع إرتداء أزياء مخالفة بما لا يليق بالمظهر العام للطالب الملتزم.

- الالتزام بالإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامة.

- الحضور قبل بداية لجنة الامتحان بوقت كافي.

- عدم اصطحاب التليفون المحمول في امتحانات الصف الثالث الإعدادي للطلاب والملاحظين والمراقبين.

- عدم خروج الطلاب من لجنة الامتحانات قبل نهاية الوقت المخصص لهم.

- استخدام القلم الأزرق الجاف فقط للإجابة على الأسئلة.

- عدم استخدام أى لون آخر أو كوريكتور حتى لا يتعرض الطالب للتحويل للجنة خاصة.

- التأكد من الإجابة على كافة الأسئلة والمراجعة قبل تسليم الورقة.

- الالتزام بالهدوء وعدم إثارة الشغب فى اللجان.

- كتابة البيانات بمنتهى الدقة وفي المكان المخصص لذلك فقط.

- التأكد من توقيع الملاحظين على ورقة إجابة الطالب.

- مغادرة المدرسة فورًا بعد انتهاء لجان امتحانات الصف الثالث الإعدادي مباشرة.

- ممنوع نهائيًا دخول أولياء الأمور المدرسة أثناء سير لجان الامتحانات لأى سبب من الأسباب.