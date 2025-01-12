وزير الري: قطاع المياه على رأس اهتمامات الدولة المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 09:31 صباحاً - أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن قطاع المياه يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، حيث يتم حاليا تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه بمختلف المحافظات، تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين في كافة القطاعات وخاصة المزارعين، الأمر الذي يدفعنا دائما لمواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة بالشكل الذي ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات بالوزارة، ورؤساء الإدارات المركزية للتخطيط والمتابعة بجهات الوزارة المختلفة، لمتابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024 / 2025، ومقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026 وثلاثة أعوام تالية.

وقال سويلم إنه يتم تنفيذ سياسات وزارة الري بالشكل الذي يسهم في التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه، وذلك تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري (2.0)، مع العمل على تطوير آليات صياغة مشروعات الخطة الاستثمارية، بما يتماشى مع أولويات الوزارة، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة عن طريق عقد إجتماعات تنسيقية للمشاركة في إعداد الخطة.

وأشار الوزير إلى ضرورة تطوير منظومة المتابعة والتقييم ومؤشرات الأداء، ودعم التنسيق بين جهات وزارة الري وقطاع التخطيط، لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة، بالتزامن مع تفعيل دور إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة لمتابعة الأعمال المنفذة.

وقد تم خلال الاجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالي 2024 / 2025 بميزانية تقدر بحوالي 12.7 مليار جنيه، كما تم عرض مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026 وثلاثة أعوام تالية، والتي تتضمن استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حاليا، وتنفيذ مشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية، وتأهيل الترع والمساقي، ومشروعات الصرف المغطى والعام، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع، وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، ومشروعات حماية الشواطئ، وحفر الآبار الجوفية، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار، والمشروعات القومية في شمال سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة، وغيرها من المشروعات.