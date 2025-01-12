جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 10:10 صباحاً - جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي.. مع بداية ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول، يبحث العديد من الطلاب عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول في المحافظات.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي

أعلنت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025، استعدادًا لانطلاق الامتحانات يوم السبت المقبل الموافق 18 يناير الجاري.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في القاهرة

- يوم السبت الموافق 18 يناير 2025: امتحان اللغة الأجنبية، والهندسة.

- يوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025: امتحان الجبر والإحصاء، والتربية الفنية.

- يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025: امتحان العلوم، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الجيزة

- يوم السبت الموافق 18 يناير 2025: امتحان اللغة العربية، والتربية الدينية.

- يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025: امتحان الجبر والإحصاء، والهندسة.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025: امتحان اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025: امتحان العلوم، والتربية الفنية.

- يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في القليوبية

- يوم السبت الموافق 18 يناير 2025: امتحان اللغة العربية والخط والاملاء، والتربية الرياضية.

- يوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025: امتحان الهندسة، والدراسات الاجتماعية.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025: امتحان اللغة الإنجليزية، والتربية الدينية.

- يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025: امتحان العلوم، والتربية الفنية.

- يوم الخميس الوافق 23 يناير 2025: امتحان الجبر والاحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الدقهلية

- يوم السبت الموافق 18 يناير 2025: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

- يوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية، والهندسة.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025: امتحان العلوم، والتربية الفنية.

- يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025: امتحان الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025: امتحان اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الإسماعيلية

- يوم السبت الموافق 18 يناير 2025: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- يوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية، والهندسة.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025: امتحان اللغة الإنجليزية، والتربية الفنية.

- يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025: امتحان الجبر والإحصاء، والتربية الدينية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الفيوم

- يوم السبت الموافق 18 يناير 2025: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025: امتحان العلوم، والهندسة.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025: امتحان اللغة الإنجليزية، والتربية الدينية.

- يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025: امتحان الجبر والإحصاء، والتربية الفنية.

- يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية، واللغة الأجنبية الثانية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في دمياط

- يوم السبت الموافق 18 يناير 2025: امتحان اللغة العربية.

- يوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية، والهندسة.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025: امتحان العلوم، والتربية الفنية.

- يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025: امتحان الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025: امتحان اللغة الإنجليزية، والتربية الدينية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الإسكندرية

- يوم السبت الموافق 18 يناير 2025: امتحان اللغة العربية والخط، والتربية الدينية.

- يوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025: امتحان العلوم، والهندسة.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية.

- يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025: امتحان الجبر، والحاسب الآلي.

- يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025: امتحان اللغة الأجنبية، والتربية الرياضية للمدارس الرياضية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في بني سويف

- يوم السبت الموافق 18 يناير 2025: امتحان اللغة العربية، والتربية الرياضية.

- يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية، والهندسة.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025: امتحان العلوم، والتربية الفنية.

- يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025: امتحان الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025: امتحان اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في قنا

- يوم السبت الموافق 18 ديسمبر 2025: امتحان اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الأثنين الموافق 20 ديسمبر 2025: امتحان جبر وإحصاء، والدراسات الاجتماعية.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر 2025: امتحان علوم، والتربية الدينية.

- يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2025: امتحان هندسة، والتربية الفنية..

- يوم الخميس الموافق 23 ديسمبر 2025: امتحان اللغة الأجنبية، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في سوهاج

- يوم السبت الموافق 18 يناير 2025: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الرياضية للمدارس الرياضية.

- يوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية، والهندسة.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025: امتحان العلوم، والتربية الفنية.

- يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025: امتحان الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025: امتحان اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في البحيرة

- يوم السبت الموافق 18 يناير 2025: امتحان اللغة العربية، والتربية الدينية.

- يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025: امتحان الدراسات الإجتماعية، والهندسة.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025: امتحان الجبر في الفترة الأولى، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025: امتحان العلوم، والتربية الفنية.

- يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025: امتحان اللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في المنيا

- يوم السبت الموافق 18 يناير 2025: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

- يوم الأثنين الموافق 20 يناير 2025: امتحان الدراسات الإجتماعية، والهندسة.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025: امتحان العلوم، والتربية الفنية.

- يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025: امتحان الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025: امتحان اللغة الإنجليزية، والتربية الدينية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في بورسعيد

- يوم السبت الموافق 18 يناير 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية.

- يوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الرياضية.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025: امتحان الهندسة، والتربية الفنية.

- يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025: امتحان اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

- يوم الخميس 23 يناير 2025: امتحان العلوم، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الغربية

- يوم السبت الموافق 18 يناير 2025: امتحان اللغة العربية والخط العربي والإملاء.

- يوم الأثنين الموافق 20 يناير 2025: امتحان اللغة الأجنبية، والجبر والإحصاء.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية.

- يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025: امتحان الهندسة، والتربية الدينية.

- يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025: امتحان العلوم، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.