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الأردن يسمح للسوريين المقيمين في عدة دول بالدخول دون موافقة مسبقة - أخبار كلمتك

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الأردن يسمح للسوريين المقيمين في عدة دول بالدخول دون موافقة مسبقة - أخبار كلمتك

الأردن يسمح للسوريين المقيمين في عدة دول بالدخول دون موافقة مسبقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 12:55 مساءً - أعلن الأردن اليوم الأحد، السماح للسوريين المقيمين في عدد من الدول بالدخول إلى أراضيه دون موافقة مسبقة وفق وكالة "بترا" للأنباء.

الأردن تسمح للسوريين المقيمين في عدة دول بالدخول 

 

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، إنه قد تقرر السماح للمواطنين السوريين المقيمين في الدول الأوروبية ودول الأمريكيتين ‏الشمالية والجنوبية وأستراليا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية ودول ‏مجلس التعاون الخليجي بالدخول إلى أراضي المملكة دون الحصول على موافقات مسبقة شريطة حيازتهم  إقاماتٍ سارية المفعول لمدة لا تقل عن أربعة أشهر في الدول القادمين منها‏.

ويأتي ذلك تسهيلًا على الأشقاء السوريين المقيمين في تلك الدول للعودة إلى بلادهم، بحسب المصدر.

اجتماع حول سوريا بمشاركة وزراء خارجية 8 دول 

واستضاف الأردن في الـ14 من ديسمبر اجتماعًا حول سوريا بمشاركة وزراء خارجية ثماني دول عربية والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ممثل للأمم المتحدة.

وللأردن حدود برية مع سوريا تمتد على 375 كيلومترًا، وتقول عمان إنها تستضيف أكثر من 1,3 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع في سوريا العام 2011. ووفقًا للأمم المتحدة، هناك نحو 680 ألف لاجئ سوري مسجل في الأردن.  

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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