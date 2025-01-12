أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية يحصدون العديد من الميداليات المتنوعة.. إنفوجراف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 12:56 مساءً - في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد الأبطال الرياضيين وبناء جيل مؤهل علمياً وبدنياً بالتعاون مع كافة الاتحادات الرياضية لرفع العلم المصري عالياً خفاقاً بمختلف المسابقات الرياضية التي يشاركون بها.

وحصل لاعبو المؤسسات العسكرية الرياضية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة خلال الثلاثة أشهر الماضية على 126 ميدالية متنوعة منهم 60 ميدالية ذهبية و«41 ميدالية فضية و«25 ميدالية برونزية في رياضات «الخماسي الحديث - الدراجات - الكاراتيه - الكونغ فو- رفع الأثقال - القوس والسهم - المصارعة - التجديف »وذلك خلال مشاركاتهم في 13 بطولة مختلفة عربية - إفريقية - دولية - عالمية بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المختلفة.

وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بالتهنئة للاعبين الذين أبرزوا النموذج المشرف للشباب المصري القادر على تحقيق الألقاب والنجاحات المتميزة بكافة المحافل الرياضية المختلفة.