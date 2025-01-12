بعد زيارته لصنعاء.. المبعوث الاممي يصل ايران ويكشف عن السبب - أخبار كلمتك

بعد زيارته لصنعاء.. المبعوث الاممي يصل ايران ويكشف عن السبب - أخبار كلمتك

اللجنة التحضيرية لتسيير اعمال حلف قبائل حضرموت ترحب بمصفوفة مجلس القيادة الرئاسي - أخبار كلمتك

اللجنة التحضيرية لتسيير اعمال حلف قبائل حضرموت ترحب بمصفوفة مجلس القيادة الرئاسي - أخبار كلمتك

فريق طبي بمستشفى ميت غمر العام ينجح في إجراء قسطرة مخية تشخيصية - أخبار كلمتك

فريق طبي بمستشفى ميت غمر العام ينجح في إجراء قسطرة مخية تشخيصية - أخبار كلمتك

هنو: مبادرة «المليون كتاب» تهدف لنشر الوعي الثقافي بين أبناء الوطن - أخبار كلمتك

هنو: مبادرة «المليون كتاب» تهدف لنشر الوعي الثقافي بين أبناء الوطن - أخبار كلمتك

السفير العماني: معرض القاهرة الدولي للكتاب «عيد» ينتظره الكاتب والقارئ - أخبار كلمتك

السفير العماني: معرض القاهرة الدولي للكتاب «عيد» ينتظره الكاتب والقارئ - أخبار كلمتك

اتحاد الريشة الطائرة يتعاقد مع خبير صيني لتدريب المنتخب - أخبار كلمتك

اتحاد الريشة الطائرة يتعاقد مع خبير صيني لتدريب المنتخب - أخبار كلمتك

كلية الدراسات الأفريقية العليا تحصل على شهادتي الأيزو في جودة المؤسسات التعليمية - أخبار كلمتك

كلية الدراسات الأفريقية العليا تحصل على شهادتي الأيزو في جودة المؤسسات التعليمية - أخبار كلمتك

الصحة تعلن نجاح مستشفى ميت غمر بالدقهلية في إجراء قسطرة مخية تشخيصية - أخبار كلمتك

الصحة تعلن نجاح مستشفى ميت غمر بالدقهلية في إجراء قسطرة مخية تشخيصية - أخبار كلمتك

إيرادات فيلم الهنا اللي أنا فيه ليلة أمس السبت - أخبار كلمتك

إيرادات فيلم الهنا اللي أنا فيه ليلة أمس السبت - أخبار كلمتك

محمد سعد يحتل المرتبة الأولى في إيرادات الأفلام ليلة أمس - أخبار كلمتك

محمد سعد يحتل المرتبة الأولى في إيرادات الأفلام ليلة أمس - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية يحصدون العديد من الميداليات المتنوعة.. إنفوجراف - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية يحصدون العديد من الميداليات المتنوعة.. إنفوجراف - أخبار كلمتك

أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية يحصدون العديد من الميداليات المتنوعة.. إنفوجراف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 12:56 مساءً - في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد الأبطال الرياضيين وبناء جيل مؤهل علمياً وبدنياً بالتعاون مع كافة الاتحادات الرياضية لرفع العلم المصري عالياً خفاقاً بمختلف المسابقات الرياضية التي يشاركون بها.

وحصل لاعبو المؤسسات العسكرية الرياضية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة خلال الثلاثة أشهر الماضية على 126 ميدالية متنوعة منهم 60 ميدالية ذهبية و«41 ميدالية فضية و«25 ميدالية برونزية في رياضات «الخماسي الحديث - الدراجات - الكاراتيه - الكونغ فو- رفع الأثقال - القوس والسهم - المصارعة - التجديف »وذلك خلال مشاركاتهم في 13 بطولة مختلفة عربية - إفريقية - دولية - عالمية بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المختلفة.

أبطال القوات المسلحة الرياضيين

وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بالتهنئة للاعبين الذين أبرزوا النموذج المشرف للشباب المصري القادر على تحقيق الألقاب والنجاحات المتميزة بكافة المحافل الرياضية المختلفة.

اقرأ أيضاً
رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد جاهزية قوات الصاعقة ويشيد بكفاءتها القتالية

القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

جامعة حلوان تعلن نتيجة مسابقة مسرح المنوعات - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق