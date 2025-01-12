مشاهير العرب - ذكرى وفاة «ماما نونه».. محطات في مسيرة كريمة مختار الفنية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 01:01 مساءً - تحل اليوم 12 يناير ذكرى وفاة الفنانة القديرة، كريمة مختار، الشهيرة باسم «ماما نونه»، حيث توفيت في مثل هذا اليوم عام 2017، عن عمر يناهز 82 عام، بعد صراع مع المرض.

ذكرى وفاة كريمة مختار

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من هي كريمة مختار

- الاسم عطيات محمد البدري.

- اشتهرت في عالم الفن بـ اسم كريمة مختار.

- ولدت كريمة مختار يوم 12 يناير عام 193.

- مشهورة باسم ماما نونه وتعتبر أم الدراما والسينما المصرية.

- تزوجت من المخرج المخرج نور الدمرداش.

- أنجبت كريمة مختار لديها 3 أولاد الإعلامي معتز الدمرداش، المخرج أحمد، والمهندس شريف.

محطات في مسيرة كريمة مختار الفنية

- كريمة مختار أنهت دراستها الثانوية، والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

-كريمة مختار بدأت مشوارها الفني من خلال العمل في الإذاعة المصرية، كانت تقوم بأداء صوتي في برنامج الأطفال «بابا شارو».

- كريمة مختار ظلت تعمل في الإذاعة إلى إن تزوجت المخرج نور الدمرداش، الذي أتاح لها المشاركة في التمثيل.

- كريمة مختار شاركت في فيلم «ثمن الحرية» يعتبر أول تجربة فنية لها.

الأعمال الفنية لـ كريمة مختار

- كريمة مختار شاركت في الكثير من العروض التلفزيون والمسرح والسينما، ووصل رصيدها الفني نحو 21 فيلم سينمائي، وعمل مسرحي واحد هو مسرحية العيال كبرت.

- كريمة مختار شاركت في بطولة العديد من الأفلام السينمائية بشخصية الأم، التي من بينها «الحفيد، سعد اليتيم، الفرح، ساعة ونص، رجل فقد عقله، والليلة الموعودة».

- كريمة مختار شاركت في بطولة العديد من المسلسلات الدرامية، التي من بينها «يتربى في عزو، البخيل وأنا، زهرة وأزواجها الخمسة».