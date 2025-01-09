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جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي في المحافظات - أخبار كلمتك

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جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي في المحافظات - أخبار كلمتك

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي في المحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 02:44 مساءً - جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي.. يبحث العديد من الطلاب عن جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي في كافة المحافظات، للتعرف على ترتيب المواد ومواعيد عقدها.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هــنـــــــــــا.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي في القاهرة

- يوم السبت 11 يناير 2025: الدراسات الاجتماعية.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: اللغة العربية والخط والإملاء.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: الجبر والإحصاء.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: اللغة الأجنبية.

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: الهندسة.

- يوم الخميس 16 يناير 2025: العلوم.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي في القاهرة

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي في الجيزة

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان اللغة الإنجليزية.

- يوم الاثنين 13 يناير 2025: امتحان الجبر.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان الهندسة.

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: امتحان العلوم.

- يوم الخميس 16 يناير 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي في الجيزة

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي في دمياط

- يوم السبت 11 يناير 2025: اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: الدراسات الاجتماعية.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: الهندسة.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: اللغة الإنجليزية.

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: العلوم.

- يوم الخميس 16 يناير 2025: الجبر والإحصاء.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي في دمياط

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي في الإسكندرية

- يوم السبت 11 يناير 2025: اللغة العربية والخط.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: اللغة الإنجليزية.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: الهندسة.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: العلوم.

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: الدراسات الاجتماعية.

- يوم الخميس 16 يناير 2025: الجبر.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي في الإسكندرية

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي في بني سويف

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان الهندسة.

- يوم الاثنين 13 يناير 2025: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان اللغة الأجنبية.

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: امتحان العلوم.

- يوم الخميس 16 يناير 2025: امتحان الجبر والإحصاء.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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