هنو: إطلاق أول بودكاست لمعرض الكتاب بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 12:56 مساءً - انطلق مند قليل، المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، وذلك في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، إن القراءة هي البوابة التي تفتح أمام الإنسان بوابة المعرفة، مؤكدا أن وجود سلطنة عمان ضيف شرف المعرض، سوف يضيف للمعرض الكثير.

وأضاف: «يضم النشاط الثقافي داخل المعرض أكثر من 600 فعالية ثقافية، ونطلق منصة الكتب الإلكترونية لتوزيع الكتب مجانا، وكذلك أول إطلاق بودكاست للمعرض بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام».

وتابع: «هذا البودكاست سيتيح للمستمعين فرصة التعرف على أحدث الإصدارات الأدبية والثقافية والمشاركة في نقاشات حول مواضيع متنوعة تتعلق بالثقافة والفنون».

وأكمل وزير الثقافة: «أنشأنا صالة جديدة لبيع الكتب المستعملة، وتشهد هذه الدورة نقلة نوعية، ويصل عدد الناشرين المشاركين إلى أكثر من 1300 ناشر، كما نقدم محاور جديدة على رأسها الدبلوماسية الثقافية».

وخلال كلمته أطلق هنو مبادرة المليون كتاب، وهي مبادرة تنفذها الوزارة تهدف إلى بناء الإنسان المصري، ويشارك بها جميع القطاعات المعنية بالنشر في وزارة الثقافة، كما يشارك بها عددا من الوزارات وكذلك الأزهر والكنيسة ونقابة الصحفيين.