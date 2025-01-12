بعد زيارته لصنعاء.. المبعوث الاممي يصل ايران ويكشف عن السبب - أخبار كلمتك

بعد زيارته لصنعاء.. المبعوث الاممي يصل ايران ويكشف عن السبب - أخبار كلمتك

اللجنة التحضيرية لتسيير اعمال حلف قبائل حضرموت ترحب بمصفوفة مجلس القيادة الرئاسي - أخبار كلمتك

اللجنة التحضيرية لتسيير اعمال حلف قبائل حضرموت ترحب بمصفوفة مجلس القيادة الرئاسي - أخبار كلمتك

فريق طبي بمستشفى ميت غمر العام ينجح في إجراء قسطرة مخية تشخيصية - أخبار كلمتك

فريق طبي بمستشفى ميت غمر العام ينجح في إجراء قسطرة مخية تشخيصية - أخبار كلمتك

هنو: مبادرة «المليون كتاب» تهدف لنشر الوعي الثقافي بين أبناء الوطن - أخبار كلمتك

هنو: مبادرة «المليون كتاب» تهدف لنشر الوعي الثقافي بين أبناء الوطن - أخبار كلمتك

السفير العماني: معرض القاهرة الدولي للكتاب «عيد» ينتظره الكاتب والقارئ - أخبار كلمتك

السفير العماني: معرض القاهرة الدولي للكتاب «عيد» ينتظره الكاتب والقارئ - أخبار كلمتك

اتحاد الريشة الطائرة يتعاقد مع خبير صيني لتدريب المنتخب - أخبار كلمتك

اتحاد الريشة الطائرة يتعاقد مع خبير صيني لتدريب المنتخب - أخبار كلمتك

كلية الدراسات الأفريقية العليا تحصل على شهادتي الأيزو في جودة المؤسسات التعليمية - أخبار كلمتك

كلية الدراسات الأفريقية العليا تحصل على شهادتي الأيزو في جودة المؤسسات التعليمية - أخبار كلمتك

الصحة تعلن نجاح مستشفى ميت غمر بالدقهلية في إجراء قسطرة مخية تشخيصية - أخبار كلمتك

الصحة تعلن نجاح مستشفى ميت غمر بالدقهلية في إجراء قسطرة مخية تشخيصية - أخبار كلمتك

إيرادات فيلم الهنا اللي أنا فيه ليلة أمس السبت - أخبار كلمتك

إيرادات فيلم الهنا اللي أنا فيه ليلة أمس السبت - أخبار كلمتك

محمد سعد يحتل المرتبة الأولى في إيرادات الأفلام ليلة أمس - أخبار كلمتك

محمد سعد يحتل المرتبة الأولى في إيرادات الأفلام ليلة أمس - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

هنو: إطلاق أول بودكاست لمعرض الكتاب بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
هنو: إطلاق أول بودكاست لمعرض الكتاب بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام - أخبار كلمتك

هنو: إطلاق أول بودكاست لمعرض الكتاب بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 12:56 مساءً - انطلق مند قليل، المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، وذلك في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، إن القراءة هي البوابة التي تفتح أمام الإنسان بوابة المعرفة، مؤكدا أن وجود سلطنة عمان ضيف شرف المعرض، سوف يضيف للمعرض الكثير.

وأضاف: «يضم النشاط الثقافي داخل المعرض أكثر من 600 فعالية ثقافية، ونطلق منصة الكتب الإلكترونية لتوزيع الكتب مجانا، وكذلك أول إطلاق بودكاست للمعرض بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام».

وتابع: «هذا البودكاست سيتيح للمستمعين فرصة التعرف على أحدث الإصدارات الأدبية والثقافية والمشاركة في نقاشات حول مواضيع متنوعة تتعلق بالثقافة والفنون».

وأكمل وزير الثقافة: «أنشأنا صالة جديدة لبيع الكتب المستعملة، وتشهد هذه الدورة نقلة نوعية، ويصل عدد الناشرين المشاركين إلى أكثر من 1300 ناشر، كما نقدم محاور جديدة على رأسها الدبلوماسية الثقافية».

وخلال كلمته أطلق هنو مبادرة المليون كتاب، وهي مبادرة تنفذها الوزارة تهدف إلى بناء الإنسان المصري، ويشارك بها جميع القطاعات المعنية بالنشر في وزارة الثقافة، كما يشارك بها عددا من الوزارات وكذلك الأزهر والكنيسة ونقابة الصحفيين.

اقرأ أيضاً
معرض القاهرة الدولي للكتاب 56.. 600 فاعلية و6 آلاف عارض واختيار مستجير شخصية العام

محافظ القليوبية يفتتح معرض الكتاب الأول بقصر ثقافة القناطر الخيرية

لأول مرة.. الثقافة تطلق فعاليات ثقافية وفنية في العريش وبئر العبد

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الميزان: ستحصل على دعم خاص.. توقعات الأبراج اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق