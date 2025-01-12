بنك مصر يكشف اسباب الإبقاء على بطاقة خصم واحدة للعملاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 12:55 مساءً - أوضح بنك مصر للعملاء أنه اعتبارًا من أول يناير الجاري تم الإبقاء على بطاقة خصم فوري أصلية واحدة فقط على حسابات العميل.

حيث سيتم الإبقاء فقط على بطاقة العميل الأصلية المرسلة بالرسالة النصية وكذلك البطاقات الإضافية المصدرة لها إن وجدت.

وأضاف البنك أن ذلك بهدف تسهيل معاملات العملاء بالبطاقات البنكية المصدرة من بنك مصر.

قال بنك مصر: إنه حتى الآن، يبقي البنك على أسعار الفائدة للشهادات السنوية ذات العائد الأعلى بنسبة 27% “طلعت حرب” بمختلف استحقاقاتها، مع توفير خدمة تجديد الشهادات بسهولة من خلال التطبيق الإلكتروني BM Online، أو ماكينات الصراف الآلي، بالإضافة إلى فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

شهادة “طلعت حرب”

وتعد شهادة “طلعت حرب” شهادة ادخار لمدة سنة واحدة تتميز بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة. يبلغ العائد السنوي للشهادة 27% ويُصرف في نهاية مدة الشهادة، مع إمكانية صرف العائد شهريًّا بنسبة 23.5% سنويًا.

وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتُصدر للأفراد الطبيعيين أو القُصر من المصريين أو الأجانب. يتم احتساب مدة الشهادة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء أو التجديد.

يقدم بنك مصر خدمات عديدة لعملائه ولعل في مقدمتها خطة متكاملة دعم المصدرين من خلال عدة آليات تمويلية متنوعة تساهم في زيادة الصادرات.

خطة بنك مصر لدعم المصدرين

وتشمل قائمة الآليات التي وضعها بنك مصر في خطته لهدف خدمة المصدرين ما يلي:

تمويل رأس المال العامل والآلات والمعدات.

تمويل التوسعات الرأسمالية للشركات وتمويل شراء المواد الخام وقطع الغيار.

تمويل عمليات الاستيراد (اعتمادات - مستندات تحصيل)، مع التحوط لمخاطر التغيرات في أسعار الصرف (hedging).

تحصيل مستندات التصدير وكافة الخدمات المصرفية.

إمكانية الاقتراض بضمان عقود التصدير.

دعم مشاركة المصدرين بالمعارض الدولية من خلال تغطية مصروفات الشحن والسفر والإقامة.

عقد ورش عمل مجانية لأعضاء المجالس التصديرية لشرح عمليات التجارة الدولية ومستندات الشحن والمستندات المطلوبة لفتح اعتمادات التصدير والتدريب على إعداد الميزانيات والموازنات والمستندات المطلوبة للحصول على تسهيلات.

يمكن الحصول على كافة الخدمات لدعم المصدرين المصريين من خلال أي فرع من فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة الى فروع البنك في الإمارات، لبنان، فرنسا، وألمانيا، ومكاتب التمثيل في كل من الصين، روسيا، كوريا الجنوبية، وإيطاليا.

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