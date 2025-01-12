معلومات عن فيزا المشتريات 2025 من بنك مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 12:00 صباحاً - يقدم بنك مصر لعملائه خدمة إصدار فيزا المشتريات 2025 وفق تنوع كبير يناسب كافة الفئات من عملاء البنك ونستعرض خلال السطور التالية معلومات عن فيزا المشتريات 2025 من بنك مصر.

وينفرد بنك مصر بتقديم باقة من البطاقات الائتمانية متعددة المزايا تناسب جميع المستويات والفئات من حيث الحد الائتماني، ويتساءل العديد من عملاء بنك مصر حول إمكانية الاشتراك في خدمة الإنترنت والموبايل البنكي من خلال وجود فيزا للمرتبات للعميل تتبع فرعا من فروع بنك مصر.

وأوضح مسئولو بنك مصر أن الاشتراك في خدمة الإنترنت والموبايل البنكي يجب لها توافر حساب شخصي وغير متاح إجراء ذلك باستخدام بطاقة المرتبات فقط.

ويقدم بنك مصر خدمات مصرفية متنوعة للعملاء منها خدمة فيزا المشتريات، والتي تناسب شرائح متنوعة في مقدمتها الموظفون وأصحاب الدخول المحددة.

مستندات وإجراءات فيزا المشتريات من بنك مصر

بالنسبة لأصحاب الأنشطة والمهن الحرة يتم تقديم أحد المستندات التالية:

صورة مستخرج حديث من السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

كشف حساب بنكي آخر 6 أشهر باسم العميل أو باسم شركته أصل أو صورة معتمدة من البنك المصدر.

شهادة معتمدة من أحد المحاسبين القانونيين المعتمدين بالبنك المركزي

شهادة من الضرائب توضح دخل العميل الذي اتخذه أساسًا لمعاملته الضريبة لآخر السنة.

صورة بطاقة الرقم القومي.

أحدث إيصال مرافق (كهرباء – تليفون – غاز – مياه) باسم العميل أو أحد أقاربه حتى الدرجة الأولى، مع تقديم ما يثبت القرابة (بحد أقصى 3 أشهر)

إثبات الدخل وفقًا للآتي: -

للموظفين:

خطاب معتمد من الإدارة المختصة بجهة العمل يوضح (الدخل الشهري أو السنوي – الوظيفة – تاريخ التعيين) على أن تكون صلاحية تلك الشهادة شهرين على الأكثر أو ثلاثة.

إيصالات مرتب حديثة على أن يكون تاريخ إحداها لعام سابق أو كشف حساب بنكي حديث يظهر به تحويل المرتب على أن يكون أحدهم لعام سابق.

صاحب مهنة حرة:

صورة ترخيص مزاولة المهنة والبطاقة الضريبية وكارنيه النقابة.

وحدد بنك مصر فترة السماح لسداد مديونيات فيزا المشتريات للعملاء وهي أطول فترة سداد، وتصل إلى 57 يوما، مع إمكانية استخدام البطاقات داخل وخارج مصر ومن خلال الانترنت مع مميزات التقسيط المتعددة بالبطاقات.

والمعلوم أن البطاقات الائتمانية هي بطاقة يتم إصدارها بضمان سواء عيني ( شهادات - ودائع - مبلغ في حساب توفير) أو بضمان شخصي (الراتب) وذلك بحد ائتماني محدد يتم استخدامه في عمليات المشتريات أو السحب النقدي.

كما يتم استخدامها في القيام بالتقسيط سواء من خلال العروض المقدمة أو التجار المتعاقد معهم بنك مصر على التقسيط بدون فوائد، أو التقسيط بفائدة (بالنسبة للمعاملات التي تتم من خلال تجار غير متعاقدين أو بالنسبة لتقسيط معاملات السحب النقدي) من خلال الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 19888، وذلك في حدود الحد الائتماني للبطاقة.

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