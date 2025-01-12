رومانيا وقطر ضيفا شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2027 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 01:16 مساءً - أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، عن استضافة دولة رومانيا كضيف شرف للدورة الـ57 المقرر إقامتها العام المقبل 2026، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بـمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وكشف عن اختيار دولة قطر ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2027، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يكشف فيها وزير الثقافة عن ضيوف الشرف للدورتين المقبلتين لمعرض الكتاب.

كما رحب وزير الثقافة بسلطنة عمان ضيف شرف معرض القاهرة الدولي لهذا العام، مشيرا إلى أنّه يتوقع أن تكون مشاركة متميزة لسلطنة عمان في معرض القاهرة هذا العام.

كما أوضح وزير الثقافة عن تقديم تجربة ثقافية مميزة من خلال 600 فعالية متنوعة ضمن البرنامج الثقافي، والتي تشمل ندوات أدبية، وحوارات فكرية، وعروضًا فنية، بمشاركة نخبة من المفكرين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم، وقد تم استحداث العديد من المحاور الثقافية الجديدة التي تواكب تطلعات الجمهور وتساهم في إثراء المشهد الثقافي، ومن بينها «الأيام الثقافية» والتي تضم: (ترجمة العلوم الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي، والملكية الفكرية، ومصطفى ناصف وأسئلة الثقافة العربية، وسليمان العطار، رؤية مستقبلية للفلسفة في مصر.. الهوية والانتماء)، و«ثقافتنا في.. ، ومحور «الدبلوماسية الثقافية بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية»، و«قراءة المستقبل»، و«تأثيرات مصرية».