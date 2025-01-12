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مانشستر يونايتد ينهي أولى صفقاته الجديدة في الميركاتو الشتوي - أخبار كلمتك

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مانشستر يونايتد ينهي أولى صفقاته الجديدة في الميركاتو الشتوي - أخبار كلمتك

مانشستر يونايتد ينهي أولى صفقاته الجديدة في الميركاتو الشتوي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 12:10 مساءً - يخضع أحد اللاعبين الجدد للكشف الطبي، اليوم الأحد، تمهيدًا للتوقيع مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليكون أولى الصفقات في الميركاتو الشتوي الحالي.

دييجو ليون لاعبا جديدا في مانشستر يونايتد 

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "الظهير الأيسر الباراجوياني دييجو ليون يصل مانشستر اليوم لإجراء الكشف الطبي والإعلان الرسمي عنه كلاعب جديد في مانشستر يونايتد".

وأضاف: "الصفقة تبلغ قيمتها 4 ملايين دولار بالإضافة إلى مليون دولار كإضافات سهلة التحقيق، وأكثر من 3.5 مليون دولار كإضافات صعبة التحقيق تدفع إلى نادي سيرو بورتينيو الباراجوياني".

وتابع خبير الميركاتو: "توصل مانشستر يونايتد لاتفاق بشأن الشروط المالية للصفقة منذ شهر ديسمبر الماضي".

واختتم: "دييجو ليون سيعود إلى باراجواي يوم الثلاثاء، وسينضم إلى مانشستر يونايتد في يوليو 2025 عندما يبلغ 18 عامًا".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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