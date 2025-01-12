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تاريخ مشاركات الزمالك وبلاك بولز في البطولات الأفريقية - أخبار كلمتك

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تاريخ مشاركات الزمالك وبلاك بولز في البطولات الأفريقية - أخبار كلمتك

تاريخ مشاركات الزمالك وبلاك بولز في البطولات الأفريقية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 12:30 مساءً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتستعرض كلمتك تاريخ  المشاركات في البطولات الأفريقية للزمالك وبلاك بولز 
- الزمالك يشارك للمرة السابعة والثلاثين 
- لعب 311 مباراة (فاز في 157 وتعادل في 69 وانهزم في 85) 
سجل 476 هدفا واستقبل 277 هدفا 
- بلاك بولز يشارك للمرة الثانية
لعب 10 مباريات (4 فوز و1 تعادل و5 هزيمة)
سجل 19 هدفا واستقبل 14 هدفا

• المشاركات في كأس الكونفدرالية
- الزمالك يشارك للمرة الخامسة
- لعب 52 مباراة (فاز في 31 وتعادل في 12 وانهزم في 9) 
سجل 84 هدفا واستقبل 38 هدفا 
- بلاك بولز يشارك للمرة الأولى
لعب 8 مباريات (4 فوز و1 تعادل و3 هزيمة)
سجل 18 هدفا واستقبل 9 أهداف
 

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد عواد 

خط الدفاع: عمر جابر وحسام عبد المجيد والونش وحمزة المثلوثي 

خط الوسط: دونجا ومحمد شحاتة وعبدالله السعيد ومصطفي شلبي وزيزو 

خط الهجوم: ناصر منسي 

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

ويواجه الزمالك نظيره بلاك بولز اليوم الأحد في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز 

تنقل مباراة الزمالك وبلاك بولز في مجموعات الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

يتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية قبل جولتين من نهاية دور المجموعات برصيد 8 نقاط، فيما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم بلاك بولز ثالثا برصيد 4 نقاط، وبنفس عدد النقاط يأتي إنيمبا النيجيري في المركز الرابع.

1- الزمالك: 8 نقاط

2- المصري البورسعيدي: 5 نقاط 

3- بلاك بولز: 4 نقاط.

4-  إنيمبا: 4 نقاط

ويبحث الزمالك عن الفوز أمام بلاك بولز لضمان التأهل إلى ربع النهائي كمتصدر لمجموعته.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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