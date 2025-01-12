غدًا الإثنين،  مرايا جابر عصفور بالأعلى للثقافة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 01:35 مساءً - تقيم لجنة الكتاب والنشر، ومقررها الدكتور شريف شاهين، ندوة بعنوان "مرايا جابر عصفور"؛ وذلك يوم الإثنين الموافق: ١٣ يناير ٢٠٢٥ في تمام الخامسة مساءً بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة.

وتدير الندوة:الدكتورة سرفيناز أحمد حافظ؛ أستاذ المكتبات والمعلومات بكلية الآداب، جامعة القاهرة، ومدير المكتبة المركزية الجديدة، وعضو لجنة الكتاب والنشر.

ويشارك باللقاء طبقًا للترتيب الألفبائي:

الدكتور زين عبد الهادي؛ أستاذ المكتبات والمعلومات، جامعة حلوان، عضو لجنة الكتاب.

الدكتور عماد أبو غازي؛ أستاذ متفرغ بكلية الآداب جامعة القاهرة، وزير الثقافة الأسبق.

الدكتورة كرمة سامي؛ مدير المركز القومي للترجمة، وأستاذ بكلية الألسن جامعة عين شمس.

والدكتور جابر عصفور لم يكن مجرد اسم بين المثقفين، وإنما كان مشروعًا ثقافيًّا مصريًّا، بل وعربيًّا وعالميًّا، فقد قدم للثقافة العربية العديد من الكتب والمقالات بين مؤلَف ومترجم، ولا ننسى دور الراحل جابر عصفور في تحويل المجلس الأعلى للثقافة من مجرد مؤسسة ثقافية إلى صرح ثقافي يلتقي بين جدرانه مبدعو العالم ونقاده في كثير من الملتقيات والمؤتمرات الدولية، وكذلك كان جابر عصفور صاحب الحلم بترجمة ألف كتاب إلى اللغة العربية، وقد نجح في تأسيس صرح عملاق أطلق عليه "المركز القومي للترجمة"، والذي صدر عنه حتى الآن أكثر من 3500 عنوان.

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