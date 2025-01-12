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نقيب المهندسين يرفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالي - أخبار كلمتك

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نقيب المهندسين يرفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالي - أخبار كلمتك

نقيب المهندسين يرفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 01:35 مساءً - أعلن المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، أنه قام برفع دعوى في القضاء الإداري يختصم فيها وزير التعليم العالي والبحث العلمي بصفته، دفاعًا عن قرارات نقابة المهندسين التي اتخذتها في ملف التعليم الهندسي.

النبراوي يرفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالي

جدير بالذكر أن القضاء الإداري ينظر في الدعوى اليوم، كما يتواجد نقيب المهندسين في مقر المحكمة الآن، وأعلن كل من اتحاد مهندسي مصر، وجمعية خريجي هندسة جامعة حلوان تضامنهما مع نقيب المهندسين في الدعوى.

وتعد هذه الدعوى خطوة لافتة في مسار النقابة للدفاع عن حقوق المهندسين والعمل على تطوير منظومة التعليم الهندسي بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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