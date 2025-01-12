روسيا تعلق على مشاركة السجناء في إخماد حرائق كاليفورنيا، وتحذير عاجل لسكان لوس أنجلوس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 07:00 صباحاً - حرائق لوس أنجلوس ، وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، استعانة السلطات الأمريكية بنزلاء السجون في إخماد حرائق الغابات بولاية كاليفورنيا بأنها "نفاق".

وقالت زاخاروفا، في منشور على "تليغرام"، إن "المسئولين الأمريكيين في السنوات الأخيرة انتقدوا الصين أكثر من مرة لاستخدام العمل القسري، وخصوصًا في إقليم شينغ يانغ الأويجوري الذاتي الحكم".

وأشارت زاخاروفا إلى القانون الذي تبناه الكونجرس الأمريكي عام 2021 "لمنع العمل القسري للأويغور"، والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2022، والذي ينص على وقف صادرات المنتجات التي يعتقد أنها صنعت باستخدام العمل القسري في الإقليم الصيني المذكور.

وتابعت: "وفي هذا السياق يظهر سؤال منطقي: هل سيعتمد الكونجرس مشروع قانون حول فرض عقوبات على سلطات كاليفورنيا وشركات خاصة وأمريكيين بسطاء لاستخدام السجناء أثناء إخماد الحرائق".

تحذير عاجل لسكان لوس أنجلوس

ومن جانب آخر حذرت السلطات الصحية في لوس أنجلوس، السكان من المخاطر الصحية الناجمة من دخان حرائق الغابات الواسعة التي دمرت مساحات شاسعة من المدينة الواقعة في كاليفورنيا وحضتهم على ملازمة منازلهم.

وأعلن الطبيب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس مقتل 16 شخصا على الأقل في الحرائق، فيما نشر لائحة بالقتلى دون ذكر تفاصيل عن هوياتهم.

وجاء في الوثيقة أنه عثِر على 5 من القتلى في منطقة حرائق باليسديس، و11 في منطقة حرائق إيتون.

وتجتاح حرائق هائلة ثاني أكبر مدينة في الولايات المتحدة وتنبعث منها سحب سامة في الهواء.

وقال أنيش ماهاغان من إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس في مؤتمر صحفي: "نحن جميعا نواجه دخان حرائق الغابات وهو مزيج من الجسيمات الصغيرة والغازات وأبخرة الماء".

وأضاف: "إنها جسيمات صغيرة تدخل إلى الأنف والحلق وتسبب التهاب الحلق والصداع".

وتابع: "في المناطق التي يكون فيها الدخان مرئيا أو تكون هناك رائحة دخان، وحتى في الأماكن التي لا يمكنكم رؤية (الدخان) فيها، نحن نعلم أن جودة الهواء رديئة، لذا يجب عليكم الحد من تعرضكم للهواء الطلق قدر الإمكان".

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