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ضابط القى القبض على قاتل سيف الشرعبي يدلي بهذا التصريح - أخبار كلمتك

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ضابط القى القبض على قاتل سيف الشرعبي يدلي بهذا التصريح - أخبار كلمتك

ضابط القى القبض على قاتل سيف الشرعبي يدلي بهذا التصريح - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 12 يناير 2025 09:32 صباحاً - كلمتك/ خاص

أدلى الفندم محمود الازرق احد الضباط الذين القوا القبض على وليد شلعه قاتل سيف الشرعبي بتصريح جديد .

وقال الازرق : كانت المعلومه سيدة الموقف وتحركنا بامر المستشار عبدفرحان سالم.

وأختتم :ونشكر افراد الجعشني الذي تعاونو معنا وبلغو وشاركو معنا ونشكر قائد لواء النصر الذي ايضا تعاون معنا وهذه واجبنا قمنا به

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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