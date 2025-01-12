جامعة حلوان تعلن نتيجة مسابقة مسرح المنوعات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 09:44 صباحاً - أعلنت جامعة حلوان نتائج مسابقة مسرح المنوعات (مجال التمثيل المسرحي)، والذي نظمته إدارة النشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، لطلاب كليات الجامعة بمشاركة ١٨ كلية: (التربية، التمريض، التربية الموسيقية، التربية الفنية، الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية، الهندسة بالمطرية، الطب، الاقتصاد المنزلى، التكنولوجيا والتعليم، العلوم، الحاسبات والذكاء الإصطناعي، السياحة والفنادق، والخدمة الإجتماعية، علوم الرياضيه، الآداب، التجارة وإدارة الأعمال وBis).

وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

جامعة حلوان تعلن نتيجة مسابقة مسرح المنوعات



وجاءت المسابقة في المجالات الآتية:

التمثيل المسرحى _ الموسيقى والكورال_المسرح الغنائى _والفنون الاستعراض.

مسابقة مسرح المنوعات

وفاز في مسابقة التمثيل المسرحي (فرق):

المركز الأول فريق كلية التجارة وإدارة الأعمال، والمركز الثاني مناصفةً بين فريق كلية الآداب، وفريق كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي، والمركز الثالث فريق كلية الهندسة بالمطرية.

وفاز في مسابقة التمثيل المسرحي (طلاب):

المركز الأول مناصفةً بين الطالب صادق نبيل من كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي والطالب مصطفى نعيم من كلية الحقوق، والمركز الثاني مناصفةً بين الطالب أحمد رضا من كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي والطالب خالد عبد العزيز كلية علوم الرياضة، والمركز الثالث مناصفةً بين الطالب محمود عمر من كلية الآداب والطالب عمر شريف من كلية الهندسة بالمطرية.

وفاز في مسابقة التمثيل المسرحي (طالبات):



المركز الأول الطالبة ياسمين عبد الخالق من كلية الفنون الجميلة، والمركز الثاني مناصفةً بين

الطالبة هايدى بخيت من كلية الحقوق والطالبة ميرنا فؤاد كلية الحقوق، والمركز الثالث الطالبة لينه أحمد من كلية التجارة.

وتمت المسابقة تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، محمد السيد جاد المدير العام للإدارة العامة لرعاية الشباب، أحمد يحيى مدير إدارة النشاط الثقافي والفني.

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