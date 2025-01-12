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الرياضة - 09:50 - الجيش السودانى يسيطر على مدينة أم درمان ويشن هجوما على مواقع لميليشيا الدعم السريع - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:50 - الجيش السودانى يسيطر على مدينة أم درمان ويشن هجوما على مواقع لميليشيا الدعم السريع - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:50 - الجيش السودانى يسيطر على مدينة أم درمان ويشن هجوما على مواقع لميليشيا الدعم السريع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 09:50 صباحاً - شن الجيش السوداني، هجوما مدفعيا وبالمسيرات على مواقع لميليشيا الدعم السريع وسط مدينة الخرطوم بحري، بحسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وفي ذات السياق، أعلن الجيش السوداني استعادة مدينة أم درمان، والتي كانت تشهد اشتباكات عنيفة مع مليشيا الدعم السريع، حيث أكد الجيش أن عمليات تمشيط كبيرة تجري في المدينة لتطهيرها من بقايا الجماعات المسلحة.

كذلك استعادت القوات السودانية السيطرة على مواقع استراتيجية مثل جبل البكاش والمصفاة الجيلي، وهي مناطق تعتبر حاسمة في تأمين العاصمة الخرطوم من التهديدات المحتملة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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